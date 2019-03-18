Прокуратура вернула хабаровчанину незаконно взысканный штраф ГИБДД

Мужчине выписали штраф за нарушение ПДД, который он оплатил в срок. Однако после этого сумму штрафа списали со счета хабаровчанина в принудительном порядке

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проверила соблюдение требований законодательства об исполнительном производстве судебными приставами. Основанием для проверки стало обращение хабаровчанина, который пожаловался на повторное взыскание штрафа.

В феврале 2018 года жителя Хабаровска привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчине назначили штраф в 5 000 рублей, который он оплатил в этом же месяце. Несмотря на это, ГИБДД направила в отдел судебных приставов по Железнодорожному району Хабаровска исполнительные документы для принудительного взыскания штрафа. Исполнительное производство возбудили 29 мая 2018 года, а уже 1 июня с банковского счета хабаровчанина списали деньги.

В соответствии с частями 11 и 12 статьи 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель обязан установить срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и предупредить о принудительном их исполнении в случае отказа добровольно оплатить штраф. Срок для добровольного исполнения требований составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. В нарушение указанных норм заявителю срок для добровольной оплаты штрафа не предоставлен, копия постановления о возбуждении исполнительного производства им не получена, — уточнили в прокуратуре.

После списания денег хабаровчанин предоставил в отдел судебных приставов документы, подтверждающие оплату им штрафа еще в феврале 2018 года.

По результатам проверки прокуратура Железнодорожного района внесла представление в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО об устранении выявленных нарушений и недопущении их вновь. Акт реагирования рассмотрен, требования удовлетворены. Взысканные деньги вернули хабаровчанину.

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