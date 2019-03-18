Прокуратура вернула хабаровчанину незаконно взысканный штраф ГИБДД

Прокуратура вернула хабаровчанину незаконно взысканный штраф ГИБДД
Март 18 13:04 2019

Мужчине выписали штраф за нарушение ПДД, который он оплатил в срок. Однако после этого сумму штрафа списали со счета хабаровчанина в принудительном порядке

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проверила соблюдение требований законодательства об исполнительном производстве судебными приставами. Основанием для проверки стало обращение хабаровчанина, который пожаловался на повторное взыскание штрафа.

Хабаровчанину вернули штраф фото

В феврале 2018 года жителя Хабаровска привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчине назначили штраф в 5 000 рублей, который он оплатил в этом же месяце. Несмотря на это, ГИБДД направила в отдел судебных приставов по Железнодорожному району Хабаровска исполнительные документы для принудительного взыскания штрафа. Исполнительное производство возбудили 29 мая 2018 года, а уже 1 июня с банковского счета хабаровчанина списали деньги.

В соответствии с частями 11 и 12 статьи 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель обязан установить срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и предупредить о принудительном их исполнении в случае отказа добровольно оплатить штраф. Срок для добровольного исполнения требований составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. В нарушение указанных норм заявителю срок для добровольной оплаты штрафа не предоставлен, копия постановления о возбуждении исполнительного производства им не получена, — уточнили в прокуратуре.

После списания денег хабаровчанин предоставил в отдел судебных приставов документы, подтверждающие оплату им штрафа еще в феврале 2018 года.

По результатам проверки прокуратура Железнодорожного района внесла представление в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО об устранении выявленных нарушений и недопущении их вновь. Акт реагирования рассмотрен, требования удовлетворены. Взысканные деньги вернули хабаровчанину.

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AMSRUS
AMSRUS

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