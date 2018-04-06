Nissan затеял деловую игру 7

В Санкт-Петербургском Политехническом университете прошел молодежный карьерный форум – ставшее уже традиционным мероприятие, помогающее работодателям, студентам и выпускникам знакомиться друг с другом.

В форуме приняли участие около 40 компаний, выставочные стенды которых заняли все 3 этажа современного Научно-исследовательского корпуса университета. У каждого стенда студенты могли получить информацию о карьерных возможностях и особенностях работы в компаниях-участниках. Помимо этого, в отдельных аудиториях проходили различные мероприятия: от игровых бизнес-кейсов до лекций о том, как правильно составлять резюме и справляться со стрессовыми ситуациями.

Компанию Nissan на форуме представляли сотрудники технического центра Nissan Европа-Россия с бизнес кейсом Inside Nissan. Деловая игра рассчитана на студентов технических специальностей, которым предлагалось почувствовать себя инженером-конструктором Nissan и в сжатые сроки решить реальную проблему на одной из моделей, произведенной на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Основная цель участия бренда в данном форуме – рассказать будущим инженерам о существовании Технического центра Nissan Европа-Россия, так как на сегодняшний день это единственное конструкторское бюро иностранного автопроизводителя в России. Инженеры данного центра принимают на себя полную ответственность за разрабатываемую конструкцию и имеют уникальную возможность изменять и улучшать ее. Для инженеров-конструкторов – это идеальный способ реализовать свои профессиональные амбиции, опираясь на богатый, проверенный годами опыт и знания международной компании в области проектирования.

Nissan надеется привлечь молодых и амбициозных специалистов не только для прохождения стажировки, но и для дальнейшего трудоустройства, ведь многие из действующих инженеров попали в компанию благодаря знакомству на ярмарках вакансий!