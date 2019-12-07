Volkswagen выпустил тысячный кемпер Grand California

Grand California на базе модели Crafter – это новый большой жилой кемпер марки Volkswagen Коммерческие автомобили. Серийное производство этого дома на колесах началось весной 2019 года

К настоящему моменту с конвейера завода Crafter во Вжесне (Польша) сошел уже тысячный Grand California.

Автомобиль будет передан покупателю из Германии. Он выбрал двухцветный Grand California 600 (белый Candy / красный Cherry Red). Юбилейный кемпер также оснащен дополнительной кроватью на втором ярусе и панорамным люком над кухонным пространством. В качестве дополнительной опции установлены радионавигационная система Discover Media и панель солнечной батареи на передней части крыши. Автомобиль имеет стандартный турбодизельный двигатель (TDI) мощностью 177 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, входящей в базовую комплектацию.

Директор завода во Вжесне Кристиана Энгель (Christiane Engel) отметила:

«Создание жилого кемпера, такого как Grand California, – особая задача. На этих автомобилях отправляются в путешествия, дальние и не очень, совершенно разные люди. Все должно идеально подходить для этой цели – именно этим мы и занимаемся во Вжесне. Я уверена: первая тысяча автомобилей, произведенных на новой линии, весьма многообещающий показатель с точки зрения будущего этого путешественника на колесах».

Для производства кемпера была создана специальная сборочная линия на участке индивидуального кузовостроения. Линейный производственный процесс включает в себя сборку крыши, модификацию кузова и окончательную сборку. Автомобили испытывают в дождевальной камере для подтверждения их водонепроницаемости, а в завершение они проходят тщательный контроль качества.

Кемпер доступен в версиях Grand California 600 (6 метров в длину, с поперечно расположенной кроватью в задней части) и Grand California 680 (6,8 метров в длину, с продольно расположенной кроватью в задней части). В дополнение к полностью оборудованной кухне он имеет санузел (туалет, душевая и умывальник), а также практичные детали, такие как наружное освещение над сдвижной дверью, система подключения к внешнему душу (с шлангом и душевой лейкой), ступень с электроприводом, которая выдвигается перед сдвижной дверью, москитные сетки в сдвижной двери и окнах с ограничителями, затемняющие рулонные шторки, разъемы USB в количестве до шести штук, четыре розетки 230 В и ассистент стабилизации при порывах ветра Cross Wind Assist.

Также в базовое оснащение входит цифровая панель управления в жилом отсеке, с помощью которой можно централизованно контролировать все ключевые функции кемпера. Сенсорный дисплей предоставляет информацию об уровне питьевой и отработанной воды, уровне заряда дополнительной аккумуляторной батареи и состоянии Wi-Fi. В число управляемых посредством дисплея функций входят обогрев и кондиционирование воздуха, информационноразвлекательная система, внутреннее освещение, положение выдвигающейся ступени и Wi-Fi.

Автомобили Grand California, произведённые в Польше, продаются на всей территории Европы. Крупнейшими рынками являются Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания.