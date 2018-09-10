Кортежам разрешили ездить без ГЛОНАССа

Правительство России разрешило не оснащать кортежи высокопоставленных чиновников и официальных гостей государства аппаратурой ГЛОНАСС/GPS

Против использования транспортных средств, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации, в составах кортежей выступила Федеральная служба охраны. В свою очередь, мнение этой организации поддержало правительство, издав соответствующее постановление. Об этом сообщает источник.

Новое постановление кабмина освобождает от требования устанавливать подобную аппаратуру на автомобили управделами президента и транспортные средства, используемые для обеспечения визитов глав иностранных государств и их правительств и делегаций, а также руководителей международных организаций, парламентских делегаций.

Напомним: с 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством ЭРА-ГЛОНАСС.