Renault и Nissan возобновят совместную разработку новых моделей

Renault и Nissan возобновят совместную разработку новых моделей
31 января 15:11 2020

В Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi планируют снова совместно разрабатывать автомобили. Как сообщает портал Automotive News Europe, совет директоров провел встречу в Японии, на которой обсудил возобновление совместных научно-исследовательских проектов

Несмотря на то, что отношениям альянса был нанесен серьезный удар, инженерные команды Renault и Nissan готовы к совместной коллаборации. Ведь использование совместных технологий, силовых установок и автомобильных платформ позволит сэкономить.

В рамках электрификации и автоматизации транспортных средств в 2017 году бывший глава альянса Карлос Гон принял стратегический план “Альянс 2022”, в котором были прописаны средства достижения максимальной синергии. В связи с делом и последовавших увольнений топ-менеджера со всех постов многие проекты были закрыты либо заморожены.

Как сообщает Российская газета, главные инженеры Renault и Nissan также обсудили и вопрос взаимодействия в сфере гибридов. В данный момент каждый из трех основных участников альянса создал свою систему, но она считается недостаточно эффективной.

Известно, что Nissan начнет использовать разработанную в Renault технологию E-Tech в кроссовере Juke, Renault в свою очередь оснастит модель Kadjar “ниссановской” e-Power. Mitsubishi планирует поделиться со своими партнерами собственной гибридной установкой от Outlander PHEV.

Ранее концерн Nissan опроверг информацию о выходе из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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