Более 500 тысяч Tesla подозреваются в наличии критической ошибки

Национальная администрация дорожного движения США (NHTSA) начала проверку электромобилей Tesla: утверждается, что около 500 тысяч машин могут без участия водителя набирать скорость – Drom

Контрольно-надзорный орган получил 127 жалоб на непроизвольный набор скорости Tesla, в них упомиинаются 123 уникальных экземпляров электромобилей. В 110 случаях говорится об авариях по причине дефекта, в 52 они привели к травмам.

Проблема затрагивает Model S с 2012-го по 2019 годы выпуска, Model X с 2016-го по 2019-го и Model 3 с 2018-го по 2019-го. То есть практически все выпущенные машины.

Пока нет доказательств, что неисправность транспортного средства является причиной любого из инцидентов. Собственное расследование Tesla по жалобам показало, что причиной внезапного ускорения становились ошибки водителей (к примеру, нажатие не той педали).