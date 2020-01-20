Более 500 тысяч Tesla подозреваются в наличии критической ошибки

Более 500 тысяч Tesla подозреваются в наличии критической ошибки
20 января 09:11 2020

Национальная администрация дорожного движения США (NHTSA) начала проверку электромобилей Tesla: утверждается, что около 500 тысяч машин могут без участия водителя набирать скорость – Drom

Контрольно-надзорный орган получил 127 жалоб на непроизвольный набор скорости Tesla, в них упомиинаются 123 уникальных экземпляров электромобилей. В 110 случаях говорится об авариях по причине дефекта, в 52 они привели к травмам.

Проблема затрагивает Model S с 2012-го по 2019 годы выпуска, Model X с 2016-го по 2019-го и Model 3 с 2018-го по 2019-го. То есть практически все выпущенные машины.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

2017 Tesla Model X

Tesla Model X

Пока нет доказательств, что неисправность транспортного средства является причиной любого из инцидентов. Собственное расследование Tesla по жалобам показало, что причиной внезапного ускорения становились ошибки водителей (к примеру, нажатие не той педали).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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