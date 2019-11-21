Основатель компании Group-IB обстрелял таксистов в центре Москвы

Конфликт со стрельбой, в котором участвовал Илья Сачков, произошел возле гостиницы Four Seasons. В Group-IB назвали действия гендиректора самозащитой

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы. Личность нападавшего РБК подтвердили источник РБК в столичном главке и источник в территориальном отделе полиции. В ГУ МВД по столице сообщили об инциденте с двумя пострадавшими водителями такси, не называя имени нападавшего.

Согласно сообщению ТАСС, по информации главка, инцидент произошел в среду, 20 ноября. В отделение полиции «Китай-город» обратился мужчина, работающий таксистом. По его словам, в 16:45 мск он стоял в пробке, когда к нему с требованием немедленно уехать подошел неизвестный. Как рассказал потерпевший, неизвестный нецензурно высказался в его адрес, после чего водитель вышел из автомобиля и попытался объяснить, что не может уехать из-за затора. Тогда мужчина повторил требования и затем ударил таксиста, после чего достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону несколько раз. Затем, по утверждению потерпевшего, мужчина произвел выстрел в другого таксиста, но не попал в него. В полиции не уточнили, находился ли второй таксист в автомобиле потерпевшего или оказался случайным свидетелем конфликта.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 года рождения, проживающий в столице», — говорится в сообщении главка.

Как сообщили источники РБК, 20 ноября в 19:10 мск в дежурную часть с письменным заявлением обратился гражданин Киргизии. В нем он сообщил, что на своем автомобиле Ford Focus оказывал услуги такси. В 16:45 мск, как указал заявитель, он объезжал гостиницу Four Seasons, где и произошел конфликт с неизвестным. По его словам, в результате стрельбы газ попал ему в глаза, на одежду и руки. Кроме того, потерпевший указал, что неизвестный выстрелил в другого таксиста, который хотел помочь в разрешении конфликта. Во второго таксиста стрелявший не попал, уточнил в заявлении потерпевший.

По данным источников, по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Москвы 1986 года рождения Илья Сачков. В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью. «Инцидент произошел 20 ноября из-за постоянно создаваемой таксистами пробки возле отеля Four Seasons. Сачков попросил нескольких водителей такси уехать. Из одной из машин вышел водитель и начал угрожать», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в конфликт Сачкова и таксиста вмешались еще порядка пяти водителей такси. Угрозы дошли до физических действий, после чего Сачков использовал механический распылитель УДАР из соображений самозащиты.

На сайте производителя УДАРа говорится, что действие устройства основано на прицельном метании жидкости. Оно заряжается одноразовыми аэрозольными малогабаритными баллончиками, заполненными жидкостью с раздражающим веществом. УДАР позволяет произвести пять выстрелов без перезарядки. Для его приобретения не требуется разрешение МВД.

Затем он приехал в отделении полиции и написал заявление на нападавшего, добавили в Group-IB.

«Уверены, что запись с видеокамеры расставит все по своим местам. Просим всех адекватно оценивать подаваемую информацию и следить за развитием событий», — заключили в пресс-службе.

Вчера вечером Илья Сачков написал заявление в полицию на водителя такси из-за угрозы жизни и здоровью.📌Комментарий Ильи Сачкова по ситуации: 📌Вчера возле гостиницы Four Seasons в центре столицы — несколько десятков автомашин (без специальных “ желтых” номеров такси) перекрыли проезд – из-за чего образовалась пробка. Я приехал на встречу в 14:55, до отеля пошёл пешком, проехать было невозможно, но и когда вышел из Four Seasons в 16:38 “такси” все еще затрудняли проезд. Я попросил метрдотеля навести порядок на проезжей части возле отеля, но он ответил, что не сможет помочь. Тогда я лично обошел все машины “такси” и попросил водителей уехать — две машины уехали, остальные остались.📌Я подошел к водителю одного из “такси” и попросил не перекрывать проезжую часть. На это водитель выругался и посоветовал “проваливать”. На мою повторную просьбу не перегораживать проезд водитель выскочил из машины с угрозами.Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешёл к активным действиям – он толкнул меня и замахнулся кулаком. 📌В этот момент я достал газовый “Удар”, это не пистолет, а устройство дозированного аэрозольного распыления, и распылил газ в направлении нападавшего. Это остановило нападавших, газ не нанес им телесных повреждений. Далее подошёл сотрудник полиции, и я написал заявление на нападавших, поскольку их действия представляли угрозу моей жизни и здоровью. Водитель такси после этого написал заявление на меня. Я надеюсь, что видеозапись инцидента расставит все по своим местам.📌На месте я снял несколько фото и видео, которые я при необходимости передам в полицию или выложу в паблик.📌Призываю также всех, кто сейчас читает новости: оценивать первоисточник и взвешенно делать выводы. Опубликовано Ильей Сачковым Четверг, 21 ноября 2019 г.

В своем видеообращении, которое Сачков передал РБК, он рассказал, что в ходе конфликта применил газовый распылитель. По его словам, он сделал это после того, как таксист замахнулся на него рукой с целью нанести удар по лицу. Как отметил Сачков, сперва он сделал предупредительный выстрел в сторону, однако это не подействовало на таксиста, после чего он «сделал распыление» ему в плечо.

Основатель Group-IB сообщил, что у него есть фотография, подтверждающая отсутствие пробки перед конфликтом. Также он предложил дождаться появления видеозаписей с камер наблюдения, которые подтвердят его слова.

Сачков также заявил, что именно он вызвал наряд полиции и первый написал заявление, а таксист сделал это позднее.

Илья Сачков работает в области расследования инцидентов информационной безопасности с 2003 года. Тогда он вместе с однокурсниками по МГТУ имени Н.Э.Баумана открыл компанию Group-IB. За последние восемь лет был отмечен государственными грамотами и благодарностями, в частности от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

В мае этого года Group-IB по просьбе «Первого канала» провела техническое расследование аномального голосования на шоу «Голос. Дети». Эксперты компании пришли к выводу, что в ходе голосования за участников шоу имела место накрутка голосов с помощью СМС и звонков зрителей. Специалисты обнаружили, что более 41 тыс. голосов за одного из участников поступило с двух групп номеров. Эксперты также выявили ряд уязвимостей в веб-сайте и приложениях, через которые регистрировались голоса.