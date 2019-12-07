На севере Москвы автомобиль врезался в станцию МЦК

Авария произошла на Локомотивном проезде, 29. Среди погибших два пешехода и водитель. Еще двое человек пострадали, рассказали в пресс-службе МЧС. В настоящее время спасатели проводят деблокировку пострадавших.
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека – читать: https://t.co/jku7K8aNKd pic.twitter.com/evpC1ezjcY— 3NEWS.RU (@3newsru) December 7, 2019
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека – читать: https://t.co/jku7K8aNKd pic.twitter.com/evpC1ezjcY
— 3NEWS.RU (@3newsru) December 7, 2019
Как сообщает Телеканал Дождь, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД.
Телеграм-канал 360 пишет, что в результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения, для извлечения людей спасателям пришлось резать крышу.
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