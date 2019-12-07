На севере Москвы автомобиль врезался в станцию МЦК

На севере Москвы автомобиль врезался наехал на пешеходов в вестибюле станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», в результате погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичной Госавтоинспекции

Авария произошла на Локомотивном проезде, 29. Среди погибших два пешехода и водитель. Еще двое человек пострадали, рассказали в пресс-службе МЧС. В настоящее время спасатели проводят деблокировку пострадавших.

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека – читать: https://t.co/jku7K8aNKd pic.twitter.com/evpC1ezjcY — 3NEWS.RU (@3newsru) December 7, 2019

Как сообщает Телеканал Дождь, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД.

Телеграм-канал 360 пишет, что в результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения, для извлечения людей спасателям пришлось резать крышу.