Аккумуляторы на электромобили с запасом хода более 1000 км

Компания Innolith из Швейцарии собирается начать выпуск аккумуляторов нового поколения

По словам представителей Innolith, полученные ими опытные образцы аккумуляторов имеют плотность хранения 1000 ватт-часов на килограмм — это в четыре раза больше, чем у аккумуляторов, которые устанавливают на нынешние электромобили (в том числе и на «Теслу»).

Представители Innolith, разумеется, не раскрывают всех секретов. Но уверят, что их аккумуляторы принципиально ничем не отличаются от уже существующих литий-ионных батарей. Просто благодаря использованию новых материалов (некой солеподобной субстанции) удалось резко повысить возможности батарей по хранению энергии. Мало того, новые аккумуляторы оказались менее пожароопасными и более «живучими» (после 50 тысяч циклов перезарядки они сохранили на 50% больше остаточной емкости).

В Innolith считают, что для доведения технологии до ума им потребуется еще 3-5 лет. Однако если все пойдет удачно, то в мире электромобилей произойдет настоящий прорыв. «Это большой скачок. Это в четыре раза больше современного уровня литий-ионных аккумуляторов. И это в два раза превышает целевой показатель плотности, установленный, например, Министерством энергетики США», — заявил изданию The Verge глава компании Innolith Алан Гриншилдс (американские власти сейчас выдают гранты на разработку аккумуляторов с плотностью 500 ватт-часов на килограмм).

Борьба за километры

На данный момент большинство электрокаров имеют запас хода не более 400-500 км. Даже самые дорогие версии Tesla Model S могут похвастать заявленным запасом лишь 536 км, хотя в реальности пробег получается заметно меньше. При этом многие исследования показывают, что как только автономный пробег превысит отметку 700-800 км, то о покупке электрических машин начнут задумываться даже те водители, которые сейчас выбирают бензиновые автомобили.

Именно поэтому сейчас основная битва идет за повышение автономности электромобилей и сокращение времени подзарядки аккумуляторов. Например, представители компании Fisker уверяют, что их машина сможет проезжать до 800 км при использовании неких «суперконденсаторов» на основе графена! Правда, в серийное производство такие машины обещают выпустить только через пару лет.

Источник.