Первые 100 автомобилей Renault Arkana были куплены в онлайн-шоуруме за 3 часа

Более 10 000 клиентов выразили желание приобрести новый купе-кроссовер Renault ARKANA

В парке «Зарядье» состоялась мировая премьера совершенно нового купе-кроссовера Renault ARKANA, в ходе которой были анонсированы цены и открыты онлайн-продажи ограниченной серии автомобилей в версии Edition One.

Более 10 000 клиентов записались в лист ожидания на сайте renault.ru и получили возможность стать первыми покупателями ограниченной серии из 100 автомобилей. Первая партия Renault ARKANA Edition One была распродана в онлайн-шоуруме за 3 часа со старта продажи.

Первыми владельцами совершенно нового купе-кроссовера Renault ARKANA стали автолюбители из более чем 25 городов по всей России – от Санкт-Петербурга до Новосибирска. При этом Renault Россия предложила покупателям Renault ARKANA Edition One инновационную для российского рынка услугу – доставку автомобиля на дом.

Лимитированная серия Edition One сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения, доступный для этой модели. Edition One стал первым автомобилем в массовом сегменте, для которого будут доступны полная онлайн-оплата и онлайн-одобрение кредита – уникальное предложение в России. В случае полной оплаты покупателям Edition One будет предложена бесплатная доставка автомобиля на дом без необходимости посещать дилерский центр.

Renault ARKANA Edition One предлагается по цене 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4×4.