ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Август 23 13:16 2019

Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом

Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.

Причиной тому в ГАЗе называют санкционные ограничения и падающий рынок. Санкции, в частности, могли привести к проблемам с поставками импортных комплектующих для двигателей, которыми комплектуют «Газели». В целом в концерне уже говорили о рисках сокращения производства весной, рассматривая ограничение модельного ряда только высоко локализованными моделями.

Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия. Для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно,— пропорционально объему работ. Такое решение связано в том числе с санкциями США, говорилось в полученных ими уведомлениях.

В ГАЗе подтвердили “Ъ”, что «по согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы». В концерне поясняют, что ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта на фоне негативной макроэкономической ситуации, а также последствия санкционных ограничений могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Yuri Borodkin
    Август 23, 13:30 #1 Yuri Borodkin

    Идеи правительства претворим в жизнь с опережением плана!

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