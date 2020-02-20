Great Wall вернется в Россию с двумя пикапами

Крупная китайская марка возвращается – Российская Газета

Great Wall, впрочем, как и Chevrolet, уходил, не хлопая дверью. Компания инвестировала здесь в строительство и развитие большого завода Haval, а сама отправляла на ставропольский завод Derways машинокомплекты, из которых там в 2017-2018 годы делали внедорожники DW Hower. Теперь бренд Haval крепко стал на ноги, и искать каких-то других партнеров для Great Wall стало неприемлемым. В итоге сначала появилась новость о возвращении в Россию внедорожника Hover H5 под названием Haval H5, а теперь и о появлении у нас двух пикапов. Как пишет сайт “Китайские автомобили”, согласно планам компании, запуск модели Great Wall Wingle 7 намечен на июнь, а Great Wall Pao – на октябрь. Правда, будут ли они импортироваться из Китая или встанут на тульский конвейер – пока неясно.

Вышеназванные модели – самые свежие пикапы бренда, который когда-то выпускал несколько “рабочих лошадок” под названием Wingle. Теперь такой эпитет грузовичкам не подойдет. Особенно сложно так назвать Pao, представленный только прошлой весной. У него интересный дизайн, по-настоящему премиальное оформление салона и более чем достойный список опций. В частности, мультимедиа можно управлять голосом, приборная панель – виртуальная, в крыше cмонтирован люк, круиз контроль – адаптивный, а еще есть система автопарковки.

Wingle 7 – чуть проще. Хотя и у него хромированная решетка радиатора, светодиодные индукционные фары, подогрев сидений, климатическая установка и круиз-контроль. К удовольствию российских автолюбителей оба пикапа оснащаются 2-литровыми дизельными турбомоторами, а Pao – еще и таким же по объему бензиновым. У Wingle 7 – только “механика”, у Pao – альтернативу ей составляет 8-ступенчатый “автомат” ZF. Рамная платформа и подключаемый полный привод – даже не обсуждаются.

Впрочем, и цены соответствуют предложению. Wingle 7 в Китае стоит от 86,8 до 138,8 тысячи юаней, Pao – от 97,8 до 159,8 тысячи. Для понимания, сколько это в рублях, суммы удобно увеличить в 10 раз. Впрочем, логистика и различные обязательные платежи дают большую накрутку. На Украине “семерка” уже продается – в пересчете за 1,5 млн рублей.

Появление грузовичков Great Wall в России – вполне ожидаемое событие. Ведь и Wingle 7, и Pao – первенцы амбициозной стратегии, согласно которой через несколько лет он планирует войти в топ-3 крупнейших производителей пикапов. Побороться китайцам предстоит с легендарными американскими брендами – Ford, Chevrolet и Ram.