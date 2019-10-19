Завершено расследование дела о гибели пятилетней девочки в ДТП, спровоцированном погоней сотрудников ДП

Женщина настаивает, что авария произошла по вине инспекторов отдела ДПС ГИБДД по Можайскому району, которые вблизи дачных участков погнались за ее квадроциклом и протаранили его в колесо, что и стало причиной вылета в кювет. Следователи не видят связи между действиями ДПС и произошедшей трагедией. Уголовное дело, которое возбуждалось против них, почти сразу прекратили.
По сведениям издания, Дмитриевой предъявили официальное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). На допросе в новом качестве женщина заявила, что не считает себя виновной в смерти дочери.
Адвокат Алексей Липцер добавил, что следователи не стали обращаться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для женщины, оставив ее на свободе.
Трагедия произошла 30 июля 2016 года. Дмитриева с дочерью и двумя детьми соседей поехала на реку на снегоболотоходе CFMoto X5. по версии следствия, водитель допустила «преступную небрежность», выехав «на встречную полосу песчано-гравийной» дороги, а потом вылетев в кювет и врезавшись в дерево. В результате аварии девочка получила травмы головы и внутренних органов, несовместимые с жизнью.
Защитник озвучивает другую версию произошедшего. По его словам, женщина действительно поехала на квадроцикле без прав, но причинно-следственной связи между этим фактом и гибелью ее дочери нет, при этом в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой следователи умышленно умолчали о роли сотрудников полиции в данном ДТП.
Дело в том, что, когда она с детьми уже возвращалась с речки к дачным участкам, ее неожиданно нагнала патрульная машина. Более того, сотрудники ДПС намеренно держали минимальную дистанцию, не давая женщине возможности остановиться. После недолгой погони, утверждает Дмитриева, патруль допустил столкновение с квадроциклом, ударив его бампером в правое заднее колесо, что и спровоцировало вылет в кювет. Слова женщины были доказаны в ходе предварительного следствия и подтверждены многочисленными материалами дела. Она акцентирует внимание, что полицейские в тот момент должны были находиться на дежурстве в 50 км от места происшествия.
По данным адвоката Липцера, в феврале прошлого года следователи ГСУ СКР по Московской области уголовное дело в отношении Дмитриевой прекратили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, возбудив при этом дело в отношении инспектора, сидевшего за рулем патрульного автомобиля и утратившего записи с видеорегистратора служебной машины. Но после двух недель следствия дело в отношении полицейского прекратили, а подозреваемой вновь стала потерявшая ребенка мать.
C 2014 года www.amsrus.ru
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