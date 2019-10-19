Завершено расследование дела о гибели пятилетней девочки в ДТП, спровоцированном погоней сотрудников ДП

После более чем трех лет следствия официальное обвинение предъявлено москвичке Юлии Дмитриевой, матери ребенка.

Женщина настаивает, что авария произошла по вине инспекторов отдела ДПС ГИБДД по Можайскому району, которые вблизи дачных участков погнались за ее квадроциклом и протаранили его в колесо, что и стало причиной вылета в кювет. Следователи не видят связи между действиями ДПС и произошедшей трагедией. Уголовное дело, которое возбуждалось против них, почти сразу прекратили.

По сведениям издания, Дмитриевой предъявили официальное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). На допросе в новом качестве женщина заявила, что не считает себя виновной в смерти дочери.

Адвокат Алексей Липцер добавил, что следователи не стали обращаться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для женщины, оставив ее на свободе.

Трагедия произошла 30 июля 2016 года. Дмитриева с дочерью и двумя детьми соседей поехала на реку на снегоболотоходе CFMoto X5. по версии следствия, водитель допустила «преступную небрежность», выехав «на встречную полосу песчано-гравийной» дороги, а потом вылетев в кювет и врезавшись в дерево. В результате аварии девочка получила травмы головы и внутренних органов, несовместимые с жизнью.

Защитник озвучивает другую версию произошедшего. По его словам, женщина действительно поехала на квадроцикле без прав, но причинно-следственной связи между этим фактом и гибелью ее дочери нет, при этом в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой следователи умышленно умолчали о роли сотрудников полиции в данном ДТП.

Дело в том, что, когда она с детьми уже возвращалась с речки к дачным участкам, ее неожиданно нагнала патрульная машина. Более того, сотрудники ДПС намеренно держали минимальную дистанцию, не давая женщине возможности остановиться. После недолгой погони, утверждает Дмитриева, патруль допустил столкновение с квадроциклом, ударив его бампером в правое заднее колесо, что и спровоцировало вылет в кювет. Слова женщины были доказаны в ходе предварительного следствия и подтверждены многочисленными материалами дела. Она акцентирует внимание, что полицейские в тот момент должны были находиться на дежурстве в 50 км от места происшествия.

По данным адвоката Липцера, в феврале прошлого года следователи ГСУ СКР по Московской области уголовное дело в отношении Дмитриевой прекратили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, возбудив при этом дело в отношении инспектора, сидевшего за рулем патрульного автомобиля и утратившего записи с видеорегистратора служебной машины. Но после двух недель следствия дело в отношении полицейского прекратили, а подозреваемой вновь стала потерявшая ребенка мать.