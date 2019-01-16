Краснодарский судья, сбивший девушку, обещает выслать из страны свидетеля

Сбивший 18-летнюю девушку краснодарский военный судья Арсен Крикоров обещает депортировать из страны мужчину, который помешал ему скрыться с места ДТП и был очевидцем скандала

Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на маму пострадавшей студентки.

«Он еще парню одному угрожает, который был на видео, крепкий такой, с бородой. Он угрожает, что вышлет его из страны. Парень сам беженец из Сирии. Но у него виза есть. Он ему говорит, когда будет кончаться виза, можете даже не приходить, вас вышлем из страны».

Ранее Зверева рассказала, что Арсен Крикоров угрожал ей «войной». А из ее дочери в соцсетях обещали сделать «вторую Шурыгину». Сегодня медики сообщили ей, что девушку прооперируют через три месяца.

«Говорят, сейчас нужно 6 недель в гипсе, но ей разрешили жесткий наколенник. Через три месяца потребуется операция. Врач сказал, что сперва нужно, чтобы коленная чашечка вживилась».

Накануне судья Арсен Крикоров заявил «Комсомольской правде», что семья пострадавшей вымогает у него деньги:

«Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день».

В интервью «Говорит Москва» Зверева отвергла эти обвинения.

«Крикоров теперь уже стал говорить, что я у него деньги вымогала. Я стерла его телефон и больше его слушать не хочу. Правоохранители никак с нами не взаимодействуют. Никто не звонил. Это наглая ложь, что я у него что-то вымогаю. Я даже ему не звонила, и он мне не звонил, пока все в прессу не попало. Последний раз вчера я с ним разговаривала».

Ранее в сети был опубликован видеоролик, на котором запечатлен судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, угрожающий очевидцам ДТП с его участием: на пешеходном переходе судья сбил девушку.

Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел 21 декабря. Крикоров, управляя Kia Optima сбил 18-летнюю студентку, которая переходила перекресток на пересечении улиц Тургенева и Стахановской.

«Светофор мигал желтым, наличествовала зебра. Это давало девушке приоритет при пересечении проезжей части. Она убедилась, что машины остановились и пропускают, однако в крайней полосе ехал наш герой, который ввиду своего состояния не среагировал на дорожную ситуацию и сбил бедолагу», — говорится в сообщении.

Далее, по словам очевидцев, судья попытался скрыться с места ДТП, но был остановлен другими автомобилистами. Тогда Крикоров «вышел из машины и начал тыкать в лицо гражданам своей корочкой судьи, обещая всех пересажать».

«Чуть позже прибежала мама пострадавшей девушки. Чиновник начал кормить ее обещаниями и пытаться замять историю. Прибывшие правоохранители что-то оформили и отпустили залившего глаза судью на все четыре стороны», — рассказывают очевидцы.

Мать студентки обошла уже множество инстанций, но дело «не двигается с мертвой точки», — утверждает автор видео.

В Краснодарском гарнизонном военном суде нам сообщили, что в отношении Крикорова будет проведена проверка.

Интересно, что это уже не первый случай, когда судей Кубани уличают в хамстве и недостойном поведении. Так, например, зимой 2018 года судья Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Шевченко лишился своего статуса, потому обматерил участников процесса.

А в весной 2018 года один из кубанских судей порекомендовал стерилизовать многодетную мать, потому что у нее уже и так есть восемь детей. В результате судье вынесли предупреждение, сообщил источник.