I этап гонки Can-Am X Race 2019 прошел в Татарстане

В Татарстане прошёл 1 этап Can-Am X Race 2019, в соревновании приняли участие 47 экипажей из России, Казахстана, Украины, Беларуси и Латвии.

Крупнейшая гонка на мотовездеходах и квадроциклах вновь оставила приятное эмоциональное «послевкусие».

Татарстан в очередной раз удивил и порадовал красотой своей местности и тёплой дружеской атмосферой. Это самый популярный регион квадросерии Can-Am: из 27 проведённых соревнований, 7 прошли в Татарстане, а местные спортсмены – лидеры практически во всех зачётных классах. Маршрут гонки состоял из семи спецучастков, общая протяженность спортивной трассы составила порядка 465 км. Разнообразие ландшафта, равнинные дороги, простирающиеся за горизонт, извилистые тропинки, которые заставили поплутать даже опытных штурманов, неглубокие освежающие броды и много-много километров лучшего источника отличного настроения на несколько недель вперёд.

Торжественное открытие 1 этапа Can-Am X Race 2019 и всего сезона состоялось в центре Казани у стен кремля. На площади Тысячелетия участников приветствовали зрители и болельщики.

В Can-Am X Race принимают участие как профессиональные спортсмены – победители международных соревнований и серий, так и те, кто только делает свои первые шаги в ралли-рейдах. И, как правило, побеждает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто сильнее всего жаждет этой победы. На старте сезона особенно отметим экипаж из Тюмени Александр Гатиятулин / Владислав Кипричников. В прошлом году они впервые приняли участие в квадросерии Can-Am и на каждом этапе были лидерами как по числу приключений, так и по количеству технических поломок. На Can-Am X Race 2019 приехали уже совершенно другие спортсмены; за межсезонье Александр и Вячеслав проделали огромную подготовительную работу, создали собственную команду и были в пятёрке лучших на каждом спецучастке.

Без горечи поражений не бывает и искреннего торжества побед. На первых спецучастках по техническим причинам сошли несколько признанных фаворитов: Денис Кротов / Дмитрий Цыро, Ихсан Калиламбеков / Игнат Фальков, Вадим Федотов / Александр Куприянов. А экипажи Сергей Карякин / Антон Власюк, Алина Миннахметова / Сергей Скрипка после ремонта техники смогли продолжить спортивную борьбу на следующий день, но уже без каких-либо шансов на подиум.

Тройка лидеров в категории ATV (квадроциклы) шла очень плотно – по итогам 465 км они финишировали с разницей в секунды, и здесь преимущество было у того, кто был более аккуратен и внимателен на трассе, итоговый расклад определили штрафные минуты. Первый кубок и сразу высшей пробы в категории ATV у Юрия Кашанова из Свердловской области. На втором месте Владимир Макеев из Пензы, третий Евгений Беляев из Сыктывкара.

В SSV Standard на 1 этапе призовая тройка состоит из дебютантов Can-Am X Race. Первый старт крайне важен, и во многом определяет будущий путь участников на гонке. Алмаз Магфуров / Александр Кузнецов на первом месте, Рустем Ахметшин / Георгий Гусев на втором и Руслан Абдулнасыров / Эльмир Гимазетдинов на третьем.

Высокую планку задали Анатолий Кузнецов / Алексей Смолин. Победители прошлого сезона в SSV Standard, они впервые стартовали в новом для себя SSV Sport и финишировали сразу на первой позиции. Ещё в 2017 году пилот сказал, что ставит задачу выиграть Can-Am X Race во всех зачётных категориях и, вполне вероятно, выполнит её в течение пары лет. На втором месте уральские спортсмены Артём Востряков / Максим Кореев, Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин – третьи.

Перед стартом гонки Алексей Бердинских говорил, что его задача-максимум с новым штурманом Антоном Панчехиным – вкатиться и получить удовольствие, и в лучшем случае войти в первую пятерку. Спортсмены «вкатились» быстро, да так, что обошли 22 экипажа в категории SSV Super Sport и заняли первое место. На второй позиции быстрые Игорь Чагин / Иван Безденежных, Андрей Каргинов / Андрей Мокеев – третьи.

Ирек Миннахметов / Евгений Павлов второй сезон идут вне спортивного зачёта SSV Super Sport и имеют право бороться за призовое место только в Абсолюте (среди участников во всех категориях). На 1 этапе Can-Am X Race 2019 они показали лучшее время на шести спецучастках, а средняя скорость их экипажа была выше на 4-5 км/ч по сравнению с ближайшими соперниками.

За многолетнюю историю существования квадросерия Can-Am сплотила людей, которые, наверняка, никогда бы не встретились в обычной жизни и не сдружились. Общая тема – увлечение авто- и мотоспортом – связала невидимыми, но прочными нитями. И хотя официального командного зачёта на Can-Am X Race нет (и кубок в данном случае точно не главное), на гонке всегда выигрывает не отдельный экипаж, а команда, сделавшая всё для победы.

Командный дух объединяет и организаторов Can-Am X Race: административная часть, подготовка и согласование маршрута, судейство, мониторинг, подсчёт результатов – каждый из специалистов не просто хорошо выполняет свою работу, но и помогает коллегам.

Второй этап Can-Am X Race 2019 пройдёт 26-28 июля в республике Карелия. Регистрация на гонку будет открыта в ближайшее время.