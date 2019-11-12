Новый надежный и практичный кроссовер – Mitsubishi Xpander Cross

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) представила совершенно новый кроссовер в кузове MPV – XPANDER CROSS – пополнение в линейке XPANDER

Благодаря унаследованной ДНК внедорожников Mitsubishi Motors, новая модель имеет более мужественный внешний вид в сочетании с уникальными преимуществами минивэнов (MPV). Новая модель будет запущена сначала в Индонезии, а затем последовательно на других рынках АСЕАН.

XPANDER CROSS – это семейный кроссвэн, созданный в стиле внедорожника, с удобной и приятной управляемостью, а также практичным и универсальным дизайном интерьера. Автомобиль является топовым вариантом линейки XPANDER, что позволяет пользователям уверенно эксплуатировать его на разных покрытиях без ущерба для вместительности и комфорта, присущего классу MPV.

Стандартный XPANDER, который был впервые представлен в Индонезии в 2017 году, стал четвертой моделью по величине продаж MMC в 2018 финансовом году, составив около 104 000 единиц. Основываясь на прочном фундаменте из многих наград XPANDER, MMC объединила свой опыт в области настоящих внедорожников и просторных MPV для создания нового XPANDER CROSS, который призван удовлетворить запрос клиентов в странах АСЕАН, где стиль, надежность и практичность пользуются высоким спросом.

«С запуском XPANDER CROSS мы расширим производственные мощности, чтобы подготовиться к увеличению экспорта”, – сказал Такао Като (Takao Kato), главный исполнительный директор MITSUBISHI MOTORS. “Мы стремимся внести свой вклад в расширение экспорта из Индонезии, а также в развитие экономики Индонезии».

Динамичный дизайн экстерьера

Передняя часть имеет последнюю версию фирменной концепции Dynamic Shield от MMC, геометрические линии создают визуальный баланс между динамикой и производительностью. Выразительная защитная конструкция нижнего бампера ‘skid plate’ дополнительно подчеркивает внедорожный характер модели.

Фары и ходовые огни оснащены LED для лучшей видимости и более премиального облика. Большие передние противотуманные LED фары, встроены в бампер, они создают более сильное ощущение мобильности.

Чтобы придать основательности и чувство стабильности, XPANDER CROSS стал на 50 мм шире, чем стандартная модель. Характерные для внедорожника черные широкие колесные арки, молдинги на дверях и шины большего профиля с 17-дюймовыми легкосплавными дисками подчеркивают внедорожный стиль. Модель также поставляется с серебристыми рейлингами на крыше для дополнительной грузоподъемности.

Нижний край заднего стекла оформлен выразительной вставкой глубокого черного цвета, а нижняя часть заднего бампера укрупненными накладками, которые добавляют ощущение защищенности.

Для XPANDER CROSS были созданы два новых цвета кузова – высококлассный Graphite Gray и привлекательный Sunrise Orange, оба с эффектом металлик, последний из которых является эксклюзивным для XPANDER CROSS. Оба цвета доступны в сочетании с черной/коричневой внутренней отделкой салона комбинированной с серебристыми вставками на передней панели. Новый интерьер имеет более изысканный и премиальный вид.

Выдающиеся ходовые характеристики

XPANDER CROSS обеспечивает комфорт для водителей благодаря первоклассной стабильности, подкрепляемой лучшим в своем классе дорожным просветом в 225 мм. Увеличенный на 20 мм по сравнению со стандартным XPANDER, высокий дорожный просвет дает не только улучшенную проходимость на бездорожье, но и лучший обзор для водителя.

XPANDER CROSS оснащен новейшим 1,5-литровым бензиновым двигателем от MMC – 4A91 – который является усовершенствованной версией существующей серии 4A9. Новый двигатель работает тише и показывает бОльшую топливную экономичность.

Тишину в салоне обеспечивает не только оптимизированный двигатель. Фактически, новая модель является самой тихой в своем классе (около 80% индекса артикуляции) благодаря ее оснащению высокоэффективным звукопоглощающим и виброблокирующим материалом.

Создан с учетом пожеланий клиентов

Не пренебрегая функциональным аспектом семейного автомобиля, модель создана с японским подходом “Omotenashi” – это тщательное внимание к деталям для каждого пассажира. XPANDER CROSS – это просторный салон, способный с комфортом перевозить семь человек, а также лучшая в своем классе эргономика внутреннего пространства и расположения дверных проемов, позволяющая пассажирам легко входить и выходить. Три пассажира могут удобно сидеть на широком сиденье второго ряда, который при необходимости легко складывается, чтобы облегчить доступ к заднему ряду.

Спинки сидений во втором ряду (60:40) и третьем ряду (50:50) можно сложить с помощью простой операции, чтобы организовать пространство для пассажиров или багажа в различных комбинациях. Для особенно больших грузов, сиденья второго и третьего ряда можно сложить полностью, создав таким образом единое широкое пространство с ровным полом.

Для особой практичности, подлокотник во втором ряду может быть так же сложен, чтобы перевозить длинные грузы и пассажиров одновременно – это уникальное предложение в своем классе. Даже с семью пассажирами, занимающими все места, у XPANDER CROSS все еще есть достаточно места для багажа, чтобы вместить, например, стандартную детскую коляску. Многочисленные места для хранения и удобные отсеки обеспечивают сохранность и безопасность семейных вещей.

Другие опции XPANDER CROSS, которые призваны обеспечить новый уровень комфорта и технологичности в своем классе:

Рулевое колесо с наклоном и телескопической регулировкой

Круиз-контроль

Программируемое внешнее освещение, предлагающее такие функции, как «Приветствие» и «Возвращение домой», комфортные сигналы поворота и автоматическое выключение фар

Сверхконтрастные цвета для отображения данных на приборной панели

Лучший в своем классе кондиционер с высокоэффективным охлаждением

Новый XPANDER CROSS будет производиться на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia в Чикаранге, наряду с существующей моделью XPANDER. Новая модель поступит в продажу в Индонезии уже 13 ноября 2019 года, а далее будет экспортирован на другие рынки по всему региону АСЕАН.