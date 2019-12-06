Власти призвали Ford ускорить продажу завода во Всеволожске

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал компанию Ford Sollers ускорить процесс поиска инвесторов и продажи автозавода во Всеволожске

Производство автомобилей на всеволожском предприятии было остановлено в июне 2019 года. Как сообщил тогда зампред областного правительства Дмитрий Ялов, в переговорах с Ford Sollers участвовали два потенциальных инвестора, готовых занять завод – сообщает АВТОСТАТ.

«Сегодня, к сожалению, мы не имеем инвестора, который придет на площадку Ford (во Всеволожске). Этот вопрос в большей степени зависит от позиции Ford. Компании нужно принять правильное управленческое решение и сейчас (для ускорения процесса продажи завода)», – сказал А.Дрозденко.

Площадка Ford Sollers во Всеволожске производила две модели – Ford Focus и Ford Mondeo. Штатная численность предприятия до его закрытия составляла 940 человек.

В июне 2019-го компания Ford Sollers также завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. На базе производственной площадки в Елабуге стороны создали обновленное совместное предприятие, 51% в котором получил Соллерс. Оно занимается производством и продажей легких коммерческих автомобилей Ford Transit.

Как считает директор по маркетингу Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ Сергей Новосельский, после ухода Ford из России значительного прироста не испытает никто, поскольку доля в 3% рынка, которую занимал Ford, – не та цифра, которая, будучи размытой между разными брендами, окажет влияние на рынок. Но больше всего прирастут KIA и Hyundai, в меньшей степени – Nissan.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК АвтоСпецЦентр Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.