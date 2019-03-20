Тойота наградила лучших российских дилеров

В Москве состоялась 5-я ежегодная церемония награждения лучших официальных дилеров Тойота и Лексус «Награда Президента»

«Награда президента» — это признание лучших дилеров сети Тойота и Лексус по итогам прошедшего года. Награду вручает топ-менеджмент ООО «Тойота Мотор», а выбор победителей проводится на основании комплексной оценки основных областей ведения бизнеса: продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, корпоративных продаж, сервисного обслуживания, работы с клиентами, финансового менеджмента и других. Тщательно оцениваются эффективность процесса и показатели продаж, качество послепродажного обслуживания, квалификация персонала, уровень удовлетворенности клиентов, бизнес-планирование и другие важные критерии.

Всего в 8 номинациях наград удостоились 9 дилеров Тойота из 112 и 11 дилеров Лексус из 56.

В 2018 году лучшими в номинации «Рекомендация клиентов» были признаны дилеры Тойота — Тойота Центр Кемерово, Тойота Центр Тольятти и Тойота Центр Вологда, а также дилеры Лексус — Лексус Центр Астрахань, Лексус Центр Краснодар и Лексус Центр Лосиный Остров. Выбор победителей в данной номинации производился на основании совокупного показателя, демонстрирующего высокий уровень клиентской удовлетворенности процессом продажи и сервисным обслуживанием.

В номинации «Продажи новых автомобилей» отличные результаты показали Тойота Центр Вологда и Лексус Центр Приморский. Они стали лучшими по совокупности множества критериев: от выполнения плана продаж и доли на рынке вплоть до времени обработки клиентских заявок в онлайне. В категории «Продажи автомобилей с пробегом» первыми стали Тойота Центр Приморский и Лексус Центр Владивосток. Лучшим в номинации «Корпоративные продажи» стали Тойота Центр Ярославль и Лексус Центр Оренбург.

Лучшими по уровню сертификации персонала, качеству и скорости ремонтных работ, клиентской удовлетворенности, техническим возможностям и другим показателям в категории «Сервисное обслуживание» были признаны Тойота Центр Вологда и Лексус Центр Иркутск.

В номинации «Финансовый менеджмент» победа досталась Тойота Центру Уфа и Лексус Центру Самара. Факторами для принятия решения стали эффективность бизнеса и точность планирования. Награду в номинации «Прорыв года» получили Тойота Центр Люберцы и Лексус Центр Уфа, продемонстрировавшие наибольший прогресс в результатах по сравнению с прошлым годом.

Главный приз вечера — звание «Лучший дилер», — учрежденный президентом ООО «Тойота Мотор» г-ном Сюдзи Суга, получили три дилера Тойота и четыре дилера Лексус. Среди них Тойота Центр Тольятти, Тойота Центр Нижневартовск и Тойота Центр Орск, а также Лексус Центр Оренбург, Лексус Центр Самара, Лексус Центр Тольятти и Лексус Центр Пулково. Эти дилерские центры набрали максимальное количество баллов по всем параметрам оценки. Стоит отметить, что Лексус Центр Самара уже пять лет подряд побеждает в различных номинациях и три года подряд становится лучшим дилером.

Поблагодарив победителей, президент компании ООО «Тойота Мотор» господин Сюдзи Суга отметил: ««Награда президента» – это не просто внутренняя оценка работы дилеров Тойота и Лексус, но и «маркер» сильных позиций компании Тойота на российском рынке с точки зрения удовлетворенности клиентов и показателей продаж. Я уверен, что ключ к нашему будущему успеху – это эффективная совместная работа ООО «Тойота Мотор» и дилерской сети».

Дилерские центры Тойота и Лексус не только получают награды по итогам внутренней оценки, но и традиционно занимают лидирующие позиции в рейтингах, составленных по итогам голосования потребителей и экспертов индустрии. Так, бренды Toyota и Lexus получили награду

«Доверие потребителей» в категории «Лучшая дилерская сеть» в рамках премии «Автодилер года» – 2018, проводимой аналитическим агентством «Автостат». Согласно исследованию Ромир 2018 года, дилерские центры Тойота получили наивысший индекс лояльности среди всех марок — 86 %. Подавляющее большинство, 91 % респондентов, заявили, что порекомендовали бы салоны Тойота для приобретения нового автомобиля.