Hyundai Motor поделится своим видением городов будущего на выставке CES 2020 в США

Hyundai Motor примет участие в выставке CES 2020 (Consumer Electronic Show, 7-10 января 2020 года, Лас-Вегас, США), где представит свое видение мобильности и городов будущего

Hyundai впервые покажет свой новый концепт персонального летательного аппарата, который станет частью сети городского воздушного транспорта. Выход в воздушное пространство снизит загруженность городских трасс и подарит пассажирам время, которое они смогут потратить с пользой для себя.

В своем видении мобильности будущего Hyundai также представляет специализированные автомобили. Данная концепция предусматривает широкие возможности персонализации, автономность и позволяет превратить автомобиль в нечто большее, чем средство передвижения.

Эти два умных транспортных средства будут встречаться на пересадочных узлах, которые в будущем разместятся в разных районах городов и превратятся в общественные пространства.

Инновационные интеллектуальные транспортные решения Hyundai Motor, включая персональные летательные аппараты, специализированные автомобили и пересадочные узлы, будут представлены в рамках выставки CES на пресс-конференции Hyundai, которая состоится 6 января в 15:00 в Mandalay Bay South Convention Center в Лас-Вегасе, США (2F Oceanside B).

