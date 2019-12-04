Состоялась мировая премьера нового Jaguar F-Type при поддержке Hot Wheels

Новый Jaguar F-TYPE повторил путь от эскиза до шоурума в новой дизайн-студии Jaguar в виде игрушечной модели, разработанной брендом Hot Wheels

Модель спорткара в масштабе 1:64, покрытая черно-белой камуфляжной пленкой, уверенно преодолела 25 петель, три трамплина и 44 крутых поворота по оранжевому треку Hot Wheels длиной 232 метра.

Игрушечный спорткар буквально проделал путь от наброска оригинальных эскизов, последующей цифровой обработки, подборки цветов и материалов, моделирования из глины, демонстрирующих процесс создания решительного, привлекательного и всегда актуального дизайна F-TYPE, до превращения в реальную модель.

Джулиан Томсон (Julian Thomson), главный дизайнер Jaguar:

«Как дизайнер и большой автолюбитель я с самого детства всегда восхищался моделями Hot Wheels. Они захватывают воображение, позволяют стать обладателем автомобиля своей мечты и дают возможность впервые «управлять» им. Мы привыкли создавать модели из глины, но увидеть высокодетальную модель нового F-TYPE в масштабе 1:64, объезжающую нашу студию, демонстрируя каждый этап процесса разработки спорткара, стало действительно уникальным событием».

Работая в тесном сотрудничестве, дизайнеры Jaguar и Hot Wheels использовали данные системы автоматизированного проектирования реального автомобиля, чтобы при помощи 3D-печати создать максимально точную миниатюрную модель, воссоздающую каждую деталь нового F-TYPE, включая новый капот, сверхтонкие пиксельные светодиодные фары и атлетичные передний и задний бамперы.

Команда Hot Wheels воспроизвела цвет кузова Velocity Blue из премиальной палитры SVO и вручную отрисовала бейдж F-TYPE на задней части автомобиля, перед тем как нанести на него камуфляжное покрытие.

Несмотря на то, что модель Hot Wheels в точности повторяет интерьер нового F-TYPE, нужно оказаться внутри настоящего автомобиля, чтобы лично ощутить высокое качество роскошных материалов отделки, таких как кожа Windsor и покрытие Noble Chrome. Среди других отличительных элементов в салоне представлены вышивки в виде монограммы на сиденьях и в отделке дверей, а также маркировка Jaguar Est. 1935 на ремнях безопасности и кнопке открытия перчаточного ящика, которая является отсылкой к тому году, когда слово Jaguar впервые было использовано основателем компании сэром Уильямом Лайонсом в качестве названия автомобиля.

Jaguar F-TYPE доступен с линейкой мощных и эффективных двигателей: 300-сильный четырехцилиндровый с нагнетателем, V6 мощностью 380 л.с. с нагнетателем и V8 мощностью 575 л.с. Последний эксклюзивно доступен на версии F-TYPE R и в сочетании с системой полного привода обеспечивает выдающуюся динамику в любых условиях: разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды.

Миниатюрная копия F-TYPE смогла развить скорость 482 км/ч на специально построенной трассе, которая была спроектирована и разработана под руководством дизайнера треков Hot Wheels Пола Шмида (Paul Schmid).

Брайан Бенедикт (Bryan Benedict), ведущий дизайнер Hot Wheels:

«Мы сотрудничаем с Jaguar на протяжении более 40 лет, но сейчас у нас появилась возможность сделать нечто действительно особенное с автомобилем, который еще не вышел на рынок. Для нас стало уникальной возможностью увидеть все, что скрыто за дверями сверхсекретной дизайн-студии Jaguar, и поработать с талантливой командой дизайнеров, чтобы воплотить в жизнь этот автомобиль и представить его на нашей безошибочно узнаваемой оранжево-голубой трассе».

Новая дизайн-студия Jaguar открылась в сентябре этого года, впервые за свою 84-летнюю историю объединив в едином креативном пространстве всю команду дизайнеров. Самая технологичная в мире студия дизайна получила роботизированные инструменты моделирования, системы виртуальной реальности и 11-метровый цифровой 4К-дисплей во всю стену. Площадь новой дизайн-студии в два раза больше общей площади всех предыдущих дизайнерских центров бренда, что позволяет вести работу над 20 полноразмерными моделями из глины одновременно.