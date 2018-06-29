Новый дилерский центр Volvo Car Авилон в Москве 4

Volvo Car Авилон пополнил список дилерских центров шведского автопроизводителя в Москве

Volvo Car Russia расширяет свою дилерскую сеть в России и объявляет об открытии нового дилерского центра Volvo Car Авилон в Москве (Волгоградский пр., 43, корп. 1). В нём будет осуществляться как продажа автомобилей Volvo, так и их послепродажное обслуживание. Теперь дилерская сеть шведского автопроизводителя в России насчитывает 42 центра, два из которых являются авторизованными сервисными центрами и занимаются только обслуживанием существующего парка автомобилей.

«Сегодня Volvo Cars — один из наиболее динамично развивающихся мировых автопроизводителей. В этом году наши новые модели завоевали самые престижные мировые награды. ХС40 получил титул «Автомобиль года в Европе», а ХС60 — «Всемирный автомобиль года», — заявил на пресс-конференции в Москве президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен. — Мы видим растущий интерес к бренду по всему миру и в России в частности. Это помогает нам находить сильных партнёров для реализации наших амбициозных планов развития. Я уверен, что наша работа с опытной командой компании «Авилон» окажет положительное влияние на дальнейшее укрепление позиций Volvo в московском регионе».

«Мы приветствуем Volvo Cars в своём портфеле премиальных автомобильных брендов, — отметил председатель правления и генеральный директор АГ «Авилон» Андрей Павлович. — Сотрудничество со шведским автопроизводителем станет большим вкладом в реализацию нашей стратегии 2020, направленной на расширение присутствия автомобильной группы «Авилон» в люксовом и премиальном сегментах».

Новый дилерский центр Volvo Car Авилон на Волгоградском проспекте занял площадь около 600 м2. В центре будет представлен весь модельный ряд Volvo — как новые автомобили, так и модели с пробегом, реализация которых является для дилера перспективным направлением. Клиентам дилерского центра будет также предоставляться сервисное обслуживание в соответствии со всеми стандартами шведского бренда.

Пространство дилерского центра полностью создано в соответствии с концепцией Volvo Retail Experience (VRE). Программа VRE позволяет оптимизировать объём инвестиций, необходимых для открытия или переоборудования дилерского центра. Её дизайн-философия основана на принципе «прохладный снаружи, тёплый внутри» и позволяет создать в дилерском центре атмосферу скандинавского уюта.