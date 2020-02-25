Hankook Tire переходит на цифровые технологии Amazon Web Services

Производитель шин Hankook усилит инновационный потенциал своих продуктов и технологий в сотрудничестве с компанией-разработчиком облачных сервисов Amazon Web Services (AWS). ИТ-инфраструктура AWS будет использоваться преимущественно для развития собственной технологии по виртуальному прогнозированию свойств резиновой смеси в зависимости от условий эксплуатации

С целью дальнейшего развития технологий и продвижения продукции будущего, производитель шин Hankook заключил соглашение о стратегическом партнерстве с поставщиком облачных решений Amazon Web Services (AWS), чьи сервисы основаны на таких цифровых технологиях, как искусственный интеллект и облачные базы данных. В основе сотрудничества также лежит развитие так называемой Virtual Compound Design System (VCD) – системы виртуального проектирования Hankook, которая позволяет определить оптимальный состав резиновой смеси шин, используя искусственный интеллект. Облачная платформа AWS позволит Hankook не только хранить данные, полученные системой VCD, но и обрабатывать, анализировать их наиболее эффективным образом.

«Сотрудничество с AWS укрепит позиции Hankook на пути реализации нашей стратегии по развитию технологий», — сказал Су Иль Ли, президент Hankook Tire & Technology. «Интеграция облачной платформы AWS в наши процессы подчеркивает стремление развивать инновационные технологии в качестве ключевого направления бизнеса Hankook Tire – одной из ведущих мировых компаний в сфере автомобилестроения».

AWS предлагает эффективную платформу для анализа большого объема данных, а также инновационные решения для производителей, которые хотят освоить новые направления деятельности. Благодаря партнерству с AWS, Hankook сможет активно использовать такие цифровые высокотехнологичные решения, как программа машинного обучения Amazon SageMaker, для дальнейшей оптимизации процесса разработки продукции. Amazon SageMaker — сервис, основанный на искусственном интеллекте, который позволит Hankook получать, анализировать и предоставлять необходимые данные в автоматизированном режиме, а также составлять заключения по проектированию или производству.

В рамках стратегии развития компании, Hankook Tire инвестировала значительные средства в НИОКР и взяла на себя обязательства по осуществлению далеко идущих стратегических инициатив. Компания обеспечивает развитие инновационных технологий будущего с помощью своей глобальной сети центров исследований и разработок, головным из которых является HANKOOK TECHNODOME. В долгосрочной перспективе это позволит Hankook сосредоточить свое внимание на развитии качественных характеристик шин и повысить свою конкурентоспособность.