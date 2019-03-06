Ford рассматривает возможность закрытия двух крупных заводов в России

Ford Motor рассматривает возможность закрытия двух крупных заводов в России

Закрытие предприятий может стать частью программы компании по реструктуризации бизнеса в не приносящих прибыли регионах. В Ford обсуждают закрытие завода во Всеволожске Ленинградской области, а также одного из двух заводов в Татарстане.

Менеджер по связям с общественностью Ford Sollers (СП Ford с ПАО «Соллерс») Екатерина Комарова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об обсуждении закрытия заводов в России.

«Акционеры пересматривают планы, рассматривают несколько вариантов. Все решения будут приняты во втором квартале этого года. На данный момент все заводы работают в штатном режиме», — сказала Комарова РБК.

​В начале января глава европейского филиала Ford Стивен Армстронг предупреждал, что в регионе автопроизводителю не удалось выйти на необходимые показатели, а потому для увеличения эффективности планируются «значительные изменения», в том числе сокращение нескольких тысяч сотрудников и даже закрытие отдельных предприятий.

10 января пресс-служба Ford сообщила, что компания готовится к стратегическому пересмотру условий реструктуризации Ford Sollers. Тогда указывалось, что решение планируется принять во втором квартале 2019 года.

Представитель Ford Sollers подтвердил, что американская и российская компании проводят стратегический пересмотр планов для своего совместного предприятия. По его словам, акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса на российском рынке. В Минпромторге подтвердили, что знают о ходе переговоров между партнерами по Ford Sollers, указав, что никаких решений в отношении производственных мощностей, продуктовой линейки и сокращения штата пока не принято.

В середине февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что правительство региона договорилось с Ford Sollers о том, что завод во Всеволожске продолжит работу минимум до конца текущего года.

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