Назначен второй пилот Porsche в Формуле E

Назначение Андрэ Лоттерера в качестве второго пилота Porsche в Формуле E после Нила Яни стало еще одним важным шагом заводской команды Porsche. Таким образом, дуэт пилотов для дебютного сезона Porsche в чемпионате ABB FIA Формулы E 2019/2020 окончательно определен. Кроме двух основных пилотов в рабочем порядке формируется заводская гоночная команда и проходит подготовка к первой гонке Формулы E, которая состоится в ноябре этого года.
Формула E устанавливает четкие требования к команде на гоночном треке. К обслуживанию двух автомобилей Формулы E допускаются не более 20 человек. Это не распространяется на топ-менеджмент и департаменты маркетинга и прессы. Из-за данных ограничений все рабочие процессы должны быть тщательно продуманы, члены команды обязаны выполнять двойные и тройные функции. Но работа команды в Вайссахе над современными технологиями ничем не ограничена. Здесь могут и должны свободно вестись исследования.
Амиэль Линдсей (менеджер команды): «Что касается наших пилотов, то благодаря Нилу и Андрэ мы имеем очень хорошую стартовую позицию заводской команды Porsche в чемпионате ABB FIA Формулы E. Важно как можно раньше ввести двух основных пилотов в программу подготовки, чтобы команда могла полноценно работать с ними. В нашем первом сезоне Формулы E нас ждет много новых испытаний. Одним из них, безусловно, является ограниченное количество персонала на гоночной трассе. За прошедшие месяцы мы проработали много сценариев как на тестах, так и в Вайссахе, что позволило накопить ценный практический опыт. Как команда мы подготовлены самым лучшим образом и имеем в составе выдающихся инженеров и механиков, большинство из которых участвовали в прежнем проекте LMP1. Командный дух у Porsche всегда был очень важным фактором, без него были бы невозможны многие успехи прошлого. Мы настроены оптимистично и надеемся, что наша команда сможет отличиться в Формуле E».
Амиэль Линдсей, менеджер команды Формула Е
C 2014 года www.amsrus.ru