Назначен второй пилот Porsche в Формуле E

Командный дух в Формуле E: ключ к успеху

Назначение Андрэ Лоттерера в качестве второго пилота Porsche в Формуле E после Нила Яни стало еще одним важным шагом заводской команды Porsche. Таким образом, дуэт пилотов для дебютного сезона Porsche в чемпионате ABB FIA Формулы E 2019/2020 окончательно определен. Кроме двух основных пилотов в рабочем порядке формируется заводская гоночная команда и проходит подготовка к первой гонке Формулы E, которая состоится в ноябре этого года.

Формула E устанавливает четкие требования к команде на гоночном треке. К обслуживанию двух автомобилей Формулы E допускаются не более 20 человек. Это не распространяется на топ-менеджмент и департаменты маркетинга и прессы. Из-за данных ограничений все рабочие процессы должны быть тщательно продуманы, члены команды обязаны выполнять двойные и тройные функции. Но работа команды в Вайссахе над современными технологиями ничем не ограничена. Здесь могут и должны свободно вестись исследования.