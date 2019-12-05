«Тест-драйв от Audi A7». Массовое ДТП на Выборгском шоссе

Декабрь 05 15:11 2019

Массовое ДТП собирает затор в начале Выборгского шоссе, напротив станции метро «Озерки», утром 5 декабря, сообщает Фонтанка. «Апокалипсиис… Всё в радиусе 50 м снесено. Фонарные столбы гнутые лежат», – рассказывают очевидцы

Очевидцы насчитали от 7 до 15 разбитых машин. «Ауди» из салона снесла ограду и кучу машин, – пишут в «Яндекс.Навигаторе». – Тест-драйв Audi A7 сделал людям утро». На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что дорога усеяна обломками, сбит светофор, один из автомобилей – действительно брендированная «Ауди».

«Девушка на А7 на дикой скорости снесла ограждения и столб, основные повреждения остальных машин – разлетающиеся в стороны куски ограждений разделительной линии», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Алексей. Александр, по его словам, был первым, в кого Audi въехала на развороте.

«Прямо на глазах произошло. Оба живы, тест-драйв пройден. За рулём была женщина. Она летела со стороны бывшего поста по Выборгскому шоссе», – утверждает Наталья. «Летел со стороны Парголово, я видела. На огромной скорости», – подтверждает Яна. Отметим, что на Выборгском шоссе у пересечения с КАД есть салон «Ауди».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Павел Хорошев
    Декабрь 05, 15:32 #1 Павел Хорошев

    Жалко, что вот этому снимающему скоту, любителю объезжать повороты, не прилетело. По идее, это ему в хлебало карма летела.

  2. Dmitry Matveev
    Декабрь 05, 16:00 #2 Dmitry Matveev

    “Ну так что, машинку брать будите!?”

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