«Тест-драйв от Audi A7». Массовое ДТП на Выборгском шоссе

Очевидцы насчитали от 7 до 15 разбитых машин. «Ауди» из салона снесла ограду и кучу машин, – пишут в «Яндекс.Навигаторе». – Тест-драйв Audi A7 сделал людям утро». На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что дорога усеяна обломками, сбит светофор, один из автомобилей – действительно брендированная «Ауди».

«Девушка на А7 на дикой скорости снесла ограждения и столб, основные повреждения остальных машин – разлетающиеся в стороны куски ограждений разделительной линии», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Алексей. Александр, по его словам, был первым, в кого Audi въехала на развороте.

«Прямо на глазах произошло. Оба живы, тест-драйв пройден. За рулём была женщина. Она летела со стороны бывшего поста по Выборгскому шоссе», – утверждает Наталья. «Летел со стороны Парголово, я видела. На огромной скорости», – подтверждает Яна. Отметим, что на Выборгском шоссе у пересечения с КАД есть салон «Ауди».