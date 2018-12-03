Электромобили остаются для таксопарков и каршеринга слишком затратными

Сервисы такси предпринимают очередную попытку привлечь электромобили в автопарки

Для этого они готовы предоставлять перевозчикам различные преференции, рассказали источнику представители крупных агрегаторов. Речь идет об отказе от комиссии или отмене платы за подключение машины. Но пока электрокарам не нашли применения как в таксопарках, так и в системе каршеринга, несмотря на то что об интересе к ним заявляли все основные игроки. Причины — отсутствие необходимого количества зарядных станций и высокая цена экологичных машин.

Ситуация может измениться, когда появятся недорогие модели с большим запасом хода. Для массового распространения экотранспорта нужна господдержка, уверены эксперты. «Известия» разбирались, есть ли у электромобилей будущее.

Всем скидки

Агрегаторы такси сегодня берут с водителя процент от поездки. У каждого сервиса свои условия — в среднем комиссия составляет 20% от стоимости заказа, пояснил «Известиям» руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Для привлечения в таксопарки электромобилей агрегаторы уже начали предлагать различные преференции. Например, как рассказал гендиректор «Ситимобил» Арам Аракелян, партнеры сервиса, подключившие к парку электрокары, будут на год освобождены от комиссии. Это позволит компаниям экономить от 20% расходов. Переговоры с таксопарками, по его словам, уже ведутся. Автомобили смогут быть доступны по тарифу бизнес-класса, но пока речь идет о «сотнях машин, не тысячах», пояснил Арам Аракелян.

Преференции таксопаркам предлагает и группа компаний «Везет»: тариф предусматривает снижение платы за подключение электромобилей почти до нуля. По словам представителя «Везет», пока электрокаров в базе группы — «не более нескольких десятых процента».

Тест-драйв

Агрегатор такси из Якутии InDriver, выходя на столичный рынок в декабре 2017 года, уже предлагал нулевую комиссию для всех машин.

— Наш опыт показывает, что это не привело к увеличению количества электромобилей, — сказал представитель компании.

Игроки рынка не первый год заявляют об интересе к электрокарам, однако дальше единичных экспериментальных проектов дело не идет. В 2015 году в «Яндекс.Такси» анонсировали покупку двух Tesla, но сейчас электромобилей у сервиса нет, сообщил его представитель. В агрегаторе «Максим»сказали, что у компании нет планов по стимулированию таксопарков к приобретению таких авто.

Многие сервисы, ранее заявлявшие о работе с электрокарами, закрыли это направление. Так, о запуске такси с тремя Tesla в начале 2017 года объявлял Moscow Tesla Club. В итоге сервис проработал четыре месяца, рассказал «Известиям» руководитель автосалона Алексей Еремчук. Получалось, что поездка на Tesla и на Mercedes E-класса стоила одинаково, при этом покупка электрокара обходилась вдвое дороже.

— Это оказалось невыгодным. Автомобили дорогие, мы ввели тариф на уровне бизнес-класса, а он непопулярен и затраты не оправдались, — пояснил он.

Несколько сервисов каршеринга ранее также объявляли о планах по подключению электромобилей. Так, в столице электрокары BMW i3 использует компания YouDrive. По словам представителя сервиса, эти машины клиенты нередко используют, чтобы просто протестировать их.

В мае UrentCar запускал в Сочи услугу электрокаршеринга с шестью Nissan Leaf, однако компания планирует их продать, рассказал «Известиям» гендиректор сервиса Андрей Колесник.

— Сейчас это не нужно, пока нет модели электромобиля, способного проехать больше 200–300 км без подзарядки, — объяснил он. — У нас такие машины обеспечивали выручку в два раза меньше, чем обычные, хотя тариф для них был как для Nissan X-Trail — 12 рублей за минуту.

Основная причина — в том, что пользователь не может прогнозировать, как далеко он доедет, поэтому совершает только короткие поездки, отметил эксперт.

В ожидании выгоды

Собирался, но пока не внедрил электрокаршеринг и крупнейший оператор в этой сфере «Делимобиль». В мае компания подписала соглашение, подразумевающее появление услуги в Сочи, а к 2020 году должна запустить ее в подмосковном Сколково.

— Мы внимательно смотрим на рынок, ждем предложений, достаточного количества зарядных станций и сертифицированной модели электромобиля, который подходил бы по техническим параметрам, — сказали «Известиям» в пресс-службе сервиса.

«Быстрая» зарядная станция, позволяющая «заправлять» электромобиль за час, стоит слишком дорого — от 3 млн рублей, отметил Алексей Еремчук. Но он уверен, что к 2020 году ситуация может измениться. В продажу должны поступить несколько недорогих моделей с большим запасом хода — например, электрокар от Audi, новое поколение Nissan Leaf и Tesla Model 3, перечислил он. Кроме того, в ближайшие годы в городах станет больше и зарядных станций.

Подстегнуть спрос

По данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2018 года в нашу страну было продано всего 94 новых электрокара, но это на 42% больше, чем годом ранее. Их цена в России, как и в мире, остается высокой, и сервисы вряд ли окупят услуги даже с учетом экономии на топливе, рассказал «Известиям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

— Продажи электромобилей в мире выше в основном за счет поддержки спроса со стороны правительства, как, например, в Норвегии или Китае, — пояснил эксперт.

В России пока ситуация выглядит иначе: с сентября 2017 года была возвращена импортная пошлина на ввоз электромобилей, добавил он. Сегодня темпы роста доли электрокаров в РФ в продажах отстают от общемировых на 4–5 лет. К 2020-му она может достичь 1–1,5% (15–20 тыс. автомобилей), говорится в правительственной стратегии развития автопрома до 2025 года. В документе предусмотрены меры по созданию благоприятных условий для производства отечественных компонентов электромобилей и развития инфраструктуры.

В марте в Минпромторге сообщали, что в стране действует программа стимулирования спроса на электротранспорт: на эти цели в 2018–2020 годах будет выделяться по 1,5 млрд рублей ежегодно. Речь в том числе идет и о развитии экологичного общественного транспорта. О первых результатах реализации программы, а также о дальнейших планах на этом направлении представители ведомства пока не отчитывались.

В московском департаменте транспорта «Известиям» сообщили, что приветствуют стремление частных компаний использовать автомобили на альтернативных источниках топлива. Сейчас в городе 115 электрозарядных станций, еще 42 будут установлены до конца года. Также для владельцев таких машин в столице действует бесплатная стоянка в зоне платной парковки.