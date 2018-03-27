Новый глава BMW Motorrad 7

Маркус Шрамм назначен новым главой BMW Motorrad.

Мистер Шрамм — заядлый мотоциклист — работает в BMW Group с 1991 года. Он приступит к новой должности 1 мая 2018 года. Его предшественник – Стэфан Шаллер – покинул BMW Group в конце февраля 2018 года, чтобы присоединиться к команде Voith GmbH & Co. KGaA, в Хайденхайме, Германия. Исполняющим обязанности главы BMW Motorrad до мая 2018 года стал Хюберт Кюхнер, глава финансов, выходящий на пенсию в апреле 2018 года.

В данный момент, Маркус Шрамм – ответственный за корпоративное планирование и стратегию развития программных продуктов. Раньше он занимал должности в отделе продаж, в отделе дополнительных продаж, разработке стратегии, планировании и контроле. Шрамм – заядлый мотоциклист и участник марафонов.

BMW Motorrad уже более 90 лет на рынке и представляет собой успешного производителя премиальных мотоциклов и макси-скутеров. В последние несколько лет, количество новых моделей принесло значительный рост компании, делая ее мировым лидером в верхнем диапазоне мотоциклетного сегмента. В прошлом году, BMW Motorrad продал 164,153 мотоциклов по всему миру, завершая седьмой подряд рекордный год по продажам. BMW Motorrad в данный момент сотрудничает с 1,200 дилерами и импортирует в 90 стран.