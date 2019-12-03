Автомобилисты должны пересесть на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы “автомобили чувствовали себя комфортно”, сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения

Как сообщают РИА Новости, семинар по обеспечению дорожного движения открылся в Москве в понедельник и продлится до 6 декабря. Мероприятие организовано ГУОБДД России и общественной организацией “Движение без опасности”.