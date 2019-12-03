Автомобилисты должны пересесть на общественный транспорт

Автомобилисты должны пересесть на общественный транспорт
Декабрь 03 20:11 2019

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы “автомобили чувствовали себя комфортно”, сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения

Как сообщают РИА Новости, семинар по обеспечению дорожного движения открылся в Москве в понедельник и продлится до 6 декабря. Мероприятие организовано ГУОБДД России и общественной организацией “Движение без опасности”.

“Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один – возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт”, – сказал Понарьин.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Nelly Ru
    Декабрь 03, 20:22 #1 Nelly Ru

    Страна-то крохотная, ну. Дорог не хватает. А машины в кредит продавать – всего хватает? Тротуары куда такие наделали? По ним танки можно пускать отдельным рядом. Не, мне нравится, все СНГ по Москве рассекает, а москвичи пусть на общественный транспорт пересаживаются. Логично, кто б сомневался.

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