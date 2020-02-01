Новая Hyundai Sonata с двигателем 2.0 MPi вышла на российский рынок

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет о старте продаж в России восьмого поколения Hyundai Sonata с двигателем 2.0 MPi (150 л.с.)

Ранее данная модель была доступна для бронирования и покупки только с новым двигателем Smartstream 2.5 MPi. Продажи впервые осуществлялись через представленную компанией Hyundai онлайн-платформу. Теперь автомобиль доступен к заказу также и в дилерских центрах.

Для новых Hyundai Sonata с двухлитровым двигателем, все из которых оборудованы 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, доступны три комплектации: Classic, Comfort, Style и пакет Smart Sense.

В базовой комплектации седан оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света, интегрированными светодиодными ходовыми огнями, двухзонным климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, аудиосистемой с экраном размером 8 дюймов и интеграцией со смартфонами Android AutoTM / Apple CarPlayTM, а также возможностью подключения двух смартфонов одновременно: один – для совершения и приема звонков, другой – для воспроизведения аудио.

В зависимости от уровня комплектации будут доступны комбинированная отделка сидений кожа-ткань, камера заднего вида, система доступа в салон без ключа, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB), беспроводное зарядное устройство, новый навигационный комплекс с HD дисплеем размером 10,25 дюйма, премиальная аудиосистема BOSE с 11 динамиками и сабвуфером, а также кожаный салон с памятью сиденья водителя и электрорегулировками в 10 направлениях и другие.

Дополнительно комплектацию Style с двигателем 2.0 MPi можно дооснастить пакетом новейших систем активной безопасности Hyundai Smart Sense, в который входят: