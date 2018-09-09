Появились снимки пикапа Mitsubishi L200 2019 года‍

В ходе рестайлинга модель внешне сильно преобразилась

Компания Mitsubishi вывела на дорожные испытания обновленный пикап Mitsubishi L200 2019 модельного года. Первые шпионские фотографии с новинкой уже опубликовал портал CarsCoops.

В ходе рестайлинга модель сильно преобразилась внешне: обычные фары головного света сменились на зауженные, задние блок-фонари выросли в размерах, появились другая радиаторная решетка, дополнительная светотехника и хромированные молдинги.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники внутри японского автопроизводителя, пикап Mitsubishi L200 в своем «посвежевшем» облике может появиться на рынке США впервые за 20 лет. Очевидно, что с выходом этой модели в Соединенных Штатах, где спрос на пикапы особенно высок, Mitsubishi сможет значительно увеличить свое присутствие на североамериканском континенте, упрочив свои и без того неплохие позиции.

По предварительным данным, мировая премьера обновленного Mitsubishi L200 состоится в 2019 году на одном из международных автосалонов.

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