Появились снимки пикапа Mitsubishi L200 2019 года‍

Появились снимки пикапа Mitsubishi L200 2019 года‍
Сентябрь 09 09:04 2018

В ходе рестайлинга модель внешне сильно преобразилась

Компания Mitsubishi вывела на дорожные испытания обновленный пикап Mitsubishi L200 2019 модельного года. Первые шпионские фотографии с новинкой уже опубликовал портал CarsCoops.

Mitsubishi L200 2019

В ходе рестайлинга модель сильно преобразилась внешне: обычные фары головного света сменились на зауженные, задние блок-фонари выросли в размерах, появились другая радиаторная решетка, дополнительная светотехника и хромированные молдинги.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники внутри японского автопроизводителя, пикап Mitsubishi L200 в своем «посвежевшем» облике может появиться на рынке США впервые за 20 лет. Очевидно, что с выходом этой модели в Соединенных Штатах, где спрос на пикапы особенно высок, Mitsubishi сможет значительно увеличить свое присутствие на североамериканском континенте, упрочив свои и без того неплохие позиции.Mitsubishi L200 2019

По предварительным данным, мировая премьера обновленного Mitsubishi L200 состоится в 2019 году на одном из международных автосалонов.

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2019L200Mitsubishi
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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