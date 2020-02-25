Комплектации нового Volkswagen Polo

Абсолютно новый внешний дизайн и интерьер

3 двигателя, 4 комплектации

Широкий набор инноваций и мультимедиа

Volkswagen сообщает подробности о комплектациях нового поколения бестселлера Polo. Для российского рынка модель будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive

Polo будет поставляться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1.6 и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1.4 мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. производятся на заводе в Калуге и идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-АКП, а 125-сильный мотор идет в паре с 7-ступенчатой DSG.

Экстерьер

Новый Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Дизайн автомобиля изменился полностью: линии кузова более стремительны и элегантны.

Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом. Теперь Polo представлен в новом кузове лифтбек, что расширяет возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.

Polo существенно вырос: если габариты прежнего поколения составляли 4390x1699x1467 см, то сейчас это 4483x1706x1484 см. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 литров – с прежних 460 до 550 литров.

В топовой комплектации Exclusive дизайн экстерьера дополняет хромированная полоса на решетке радиатора, а также хромированные вставки для заднего диффузора и хромированная окантовка боковых стекол.

Оптика нового Polo также полностью изменилась. Галогеновые фары уходят в прошлое. Уже в стартовой комплектации Polo оснащается головными светодиодными фарами рефлекторного или прожекторного типа, в зависимости от версии. Функция противотуманных фар отныне интегрирована в общих блок. Дизайн задних светодиодных фонарей также полностью обновлен, теперь они состоят из двух секций, причем вторая, расположенная на крышке багажника, также является активной.

Внешний дизайн дополняют 5 новых моделей дисков. В версиях Origin и Respect предлагаются стальные диски с декоративными колпаками, а начиная с версии Status, легкосплавные диски 15’. Диски 16 дюймов предлагаются как дополнительная опция.

Интерьер

Рабочее место водителя тоже полностью изменилось. Сохранив отличную эргономику, Polo предлагает в салоне новые решения: все Polo оснащаются теперь мультимедийной системой с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном с диагональю 6.5 или 8.25 дюйма.

В интерьере нового Polo появились новые декоративные панели отделки интерьера. Каждую из комплектаций отличает свой уникальный вариант декоративных вставок в отделке передней панели, дверей и центральной консоли. В каждой из версий Polo получил новый дизайн отделки сидений.

На новый Polo серийно устанавливается новое мультифункциональное рулевое колесо, которое, начиная с комплектации Status, отделано кожей и имеет функцию подогрева.

Завершающим элементом в интерьере Polo стала атмосферная подсветка пространства для ног спереди, начиная с комплектации Exclusive.

Функциональное оборудование

Volkswagen Polo в новом исполнении дополнен расширенным набором функционального оборудования.

В качестве информационно-развлекательного оборудования в комплектации Origin, Respect и Status предлагается мультимедиа-система с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 4 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и AndroidAuto.

В комплектации Exclusive представлена мультимедиа-система Composition с экраном диагональю 8.25 дюймов, 6 динамиками и интерфейсом App-Connect.

В новом Polo стало больше цифровых поверхностей. В качестве базы для версии Exclusive доступна цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display 10.25 дюйма.

Новый Polo предлагает набор опций для холодных климатических зон, в частности: подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя (серийно – с версии Respect), подогрев рулевого колеса (с версии Status), подогрев лобового стекла (серийно – с версии Exclusive, опция для других версий), подогрев задних сидений (опция, с версии Status).

По традиции, новый Polo оснащен пакетом для плохих дорог, и его клиренс составляет 170 мм, что на 7 мм больше, чем у предшественника.

Кроме того, новый Polo предлагает систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY. Начиная с версии Status, новый Polo серийно предлагает функцию круиз-контроля.

Начиная с версии Exclusive в качестве стандартного оборудования на Polo предлагаются датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя (доступны в качестве опции для других версий), камера заднего вида, интегрированная под логотип Volkswagen (опция для версий Status и Exclusive), климат-контроль Climatronic (с версии Status).

Кроме того, опционально клиент может дополнить свой Polo задним стеклоочистителем, USB-разъемом сзади и другим оборудованием.

Безопасность

Автомобиль получил современные системы безопасности. Каждая из версий оборудована ESP, креплением Isofix для установки сзади детских кресел. Новинка оснащена фронтальными подушками безопасности с опциональной функцией отключения для пассажира, а также (опционально) боковыми шторками безопасности спереди и передними боковыми подушками. Кроме того, для Polo доступны электронный иммобилайзер и противоугонная система. Все версии Polo также оснащаются системой контроля давления в шинах.