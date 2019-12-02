Рейсовый автобус рухнул с моста на лёд замёрзшей реки. Можно ли было избежать страшную катастрофу и в чем причина аварии?

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Сретенск—Чита, рухнул с моста на лёд замёрзшей реки – Baza

По предварительным данным причиной аварии мог стать прокол колеса, из-за которого водитель не справился с управлением и автобус, пробив ограждение, упал на лёд. По имеющейся информации погибли 19 человек (двое детей), 21 человек пострадал; 15 из пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Глава СК Александр Бастрыкин уже потребовал от подчинённых детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП, в том числе выяснения причин и условий, повлёкших трагические последствия. Следователям предстоит разобраться в том, кто осуществлял перевозку людей, а также в каком техническом состоянии был автобус. Кстати, схема, по которой осуществлялась перевозка людей по этому маршруту, как выяснила «База», была довольно запутанная.

Основным заказчиком маршрута Сретенск—Чита фигурирует ИП С. В. Пнёв. Даже если просто вбить в поисковике «рейс Сретенск—Чита», то в актуальном расписании «Яндекс.Маршруты» указывается, что ежедневные рейсы по данному маршруту осуществляет именно Сергей Пнёв, который помимо зарегистрированного ИП (основной вид деятельности — пассажирские перевозки) является совладельцем компании «Пассажирское транспортное предприятие 75 регион».

Сергей Пнёв уже опрошен следователями. По его словам, именно он выступает заказчиком рейсов.

«Этот рейс конкретно был заказной, так как пасажиропоток большой, был дополнительный рейс. Наши автобусы раз в полгода проходят техосмотр», — заявил он.

Пнёв с 2013 года более двух десятков раз побеждал в тендерах на перевозку — всего на госзаказах он заработал 8,7 млн рублей. Чаще всего он выигрывал тендеры на транспортировку учащихся читинских школ. При этом его привлекали к ответственности за различные нарушения правил перевозки граждан. Так, в 2015 году суд Забайкальского края оштрафовал Пнёва за нарушения «требований безопасности к техническому состоянию» транспортного средства.

«Допущен к эксплуатации автобус Хендэ COUNTY для перевозки пассажиров с неисправностями и условиями, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», — говорилось в решении суда.

Более того, за последние 4 года Ространснадзор проверял автобусы Пнёва 18 раз и почти в половине случаев нашёл нарушения. В 2016 году плановая проверка нашла 16 (!!!) нарушений, среди которых:

«контроль технического состояния транспортных средств проводят непрофессиональные специалисты»;

«к управлению транспортным средством допущены водители, находящиеся в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения»;

«внутреннее оформление транспортных средств не соответствует установленным правилам регулярных перевозок пассажиров»;

«не проводится специальный инструктаж с водителями по Правилам организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте».

Последняя проверка состоялась в феврале этого года, и здесь также не обошлось без нарушений. «Выявлен факт нарушения установленной схемы маршрута движения. Установлено отклонение от определённого схемой маршрута пути следования по маршруту № 125 Чита—с. Новая Кука». Всего инспекторы Управления Госавтодорнадзора по Забайкальскому краю зафиксировали за последние годы у Пнёва 38 различных нарушений.

По данным «Базы», для организации рейсов Сретенск—Чита Пнёв использовал подрядчика: ИП И. В. Стрельников (основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении).

В Забайкальском крае с моста рухнул автобус. Число погибших два десятка человек. Автобус рухнул с высоты 12 метров.Жертв может быть больше.Всего в автобусе находилось 43 пассажира и водитель.В чём причина аварии?Первое, это объективно. Лопнуло колесо.Второе. Необъективное. Хреновые защитные барьеры, защищающие от вылета транспортных средств с моста.Конечно, будет следствие, экспертизы и пр.Но, я почему-то даже не сомневаюсь, что ГИБДД сделает акцент на следующих моментах:1. Автобус частный, принадлежит ИП «Пнёв С.В.». Вывод: ИП в перевозках нужно запретить!2. Лопнуло колесо. Значит техосмотр был куплен! Вывод: техосмотр передать для всех ТС под крыло ГИБДД.3. Водитель мог уснуть. Вывод: тахограф был левый, значит усилить контроль за поставщиками тахографов и ужесточить наказание.Вопрос о техническом состоянии моста не стоит. И не будет.И в этом отличие наших программ по дорожной безопасности от, например, шведской модели.Хотя и наш главный по ГИБДД тоже стремится к нулю. Опубликовано Сергеем Смирновым Воскресенье, 1 декабря 2019 г.

Иван Стрельников только в апреле получил лицензию на перевозки пассажиров. Возможно, Пнёву понадобился партнёр, чтобы обезопасить себя от частых проверок Ространснадзора.

«Такая схема также используется для ухода от налогов: компания передаёт исполнение работ третьему лицу, а то, в свою очередь, заключает договор с конечным исполнителем. При этом часто бывает, что все участники аффилированы между собой», — объясняют юристы.

Кстати, такой исполнитель был и на организации перевозок рейса Сретенск—Чита. Владельцем и водителем автобуса, упавшего сегодня с моста, был Сергей Кубасов. Именно его нанимал Иван Стрельников. Кубасов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Он также фигурирует в качестве руководителя и совладельца двух фирм: «Зарок» (добыча декоративного и строительного камня) и «Т Вега» («перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении»).

Впрочем, следователям уже не удастся опросить Кубасова ни о схеме, по которой они с Пнёвым и Стрельниковым перевозили людей, ни о техническом состоянии автобуса. Кубасов, находившийся за рулём автобуса, погиб.