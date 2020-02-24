Mercedes-Benz V-Класса с новым пакетом Night

Mercedes-Benz V-Класса с новым пакетом Night
24 февраля 13:11 2020

Существует множество возможностей и опций, которые позволяют превратить Mercedes-Benz V-Класс в ваш неповторимый минивэн. С марта 2020 г. этого список пополнит новый пакет Night

Он придаст автомобилю спортивности и стиля. Так, в черный обсидиан металлик окрашены наружные зеркала, боковые молдинги для линий AVANTGARDE и EXCLUSIVE, рейлинги на крыше, ламели решетки радиатора.

Кажется, что много благородного черного не бывает? Опционально доступны легкосплавные колесные диски 18” и 19” c пятью или более спицами, а задние стекла могут быть затонированы. Более того, для покупателей Marco Polo и Marco Polo HORIZON Mercedes-Benz предусмотрел возможность окраски подъемной крыши и дефлектора на передней части крыши.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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