Mercedes-Benz V-Класса с новым пакетом Night

Существует множество возможностей и опций, которые позволяют превратить Mercedes-Benz V-Класс в ваш неповторимый минивэн. С марта 2020 г. этого список пополнит новый пакет Night

Он придаст автомобилю спортивности и стиля. Так, в черный обсидиан металлик окрашены наружные зеркала, боковые молдинги для линий AVANTGARDE и EXCLUSIVE, рейлинги на крыше, ламели решетки радиатора.

Кажется, что много благородного черного не бывает? Опционально доступны легкосплавные колесные диски 18” и 19” c пятью или более спицами, а задние стекла могут быть затонированы. Более того, для покупателей Marco Polo и Marco Polo HORIZON Mercedes-Benz предусмотрел возможность окраски подъемной крыши и дефлектора на передней части крыши.