История Marcos

Компания Marcos была основана в Долгеллау, Северный Уэльс, в 1959 году Джемом Маршем и Фрэнком Костином.

Костин ранее работал над истребителями-бомбардировщиками «De Havilland Mosquito». Так у него появилась идея использовать фанеру для шасси. В 1963 году компания переехала в преобразованную мельницу в Брэдфорде на Эйвоне, Уилтшир, а в 1971 году в соседнем Уэстбери приобрела фабрику за 125 000 фунтов стерлингов.

Проблемы с экспортом автомобилей в США и переездом в дорогие новые помещения привели к финансовым неприятностям, и в июле 1971 года группа компаний “Rob Walker Group of Companies” приобрела акции и активы и учредила новую компанию Marcos Ltd. Новые владельцы заявили, что производство будет продолжаться только для рынка Великобритании.

В 1976 году Марш выкупил права на Marcos. Компания разорилась еще раз в 2000 году, но благодаря канадским инвесторам и американскому бизнесмену Тони Стеллига производство было запущено вновь в 2002 году.

Производство гоночных автомобилей Marcos было перенесено в Нидерланды в то время как производство дорожных автомобилей переехало в Кенилворт, Уорикшир, Англия. К 2005 году большинство дизайнеров из обанкротившейся TVR присоединились к Marcos.

9 октября 2007 года было объявлено, что Marcos прекратит производство автомобилей.

Первый автомобиль компании – Xylon, имевший двери типа «крыло чайки», получил прозвище «Гадкий утенок». Всего в период с 1959 по 1960 год было построено 39 экземпляров. Автомобили снабжались двигателями Ford объемом от 997 куб.см. до 1498 куб.см. и компонентами рулевого управления и подвески Triumph Herald.

В 1961 году братья Деннис и Питер Адамс начали работать с Marcos. В конце 1961 года появились Marcos Luton Gullwing и Spyder. В 1963 году на лондонском автосалоне был представлен Marcos Fastback GT. Шасси автомобиля было изготовлено из ламинированных тонких листов фанеры, что придавало автомобилям малый вес. GT весил всего около 475 кг. Большинство ранних моделей Marcos принимали участие в национальных и международных соревнованиях.

В 1964 году был представлен Marcos 1800 GT, использующий четырехцилиндровый Volvo 1800 cc. Со временем фанерное шасси было заменено на стальное, что сократило время производства и снизило стоимость, в линейке двигателей появились двигатели Ford и Triumph. Разнообразие используемых двигателей привело к соответствующим изменениям в конструкции капота, которые часто являются единственным внешним признаком типа установленного двигателя.

Версия Ford V6 на тесте развила скорость более 190 км/ч, модель с двигателем Volvo не сильно уступала ей в скорости. С 1970 года автомобили для североамериканских рынков получили рядные шестицилиндровые 3-литровые двигатели Volvo, соединенные с автоматической коробкой передач Borg-Warner.

В 1965 году был представлен Marcos Mini, разработанный Малькольмом Ньюэллем. Автомобиль снабжался стеклопластиковым несущим кузовом, имел колесную базу 2000 мм. и оснащался поперечно установленным двигателем Mini. В 1966 году на гонке в Ле-Мане автомобиль занял 15-е место и был единственном британском автомобилем, который дошел до финиша.

В 1975 году Marcos прекратил выпуск Mini, однако автомобиль вновь появился на рынке в обновленном виде в 1978 году под маркой Midas. Автомобили производились по лицензии в Южной Африке, Австралии и Ирландии.

В 1968 году появился Mantis XP. Автомобиль снабжался двигателем Repco V8. Был произведен только один автомобиль, который участвовал в 1000 километровой гонке в Спа в том же году, где сошел с дистанции из-за неполадок с электрикой. В 2008 году Mantis XP был восстановлен и в настоящее время находится в Америке.

Следующий Mantis – четырехместный M70, был запущен в производство в 1970 году и имел 2,5-литровый шестицилиндровый двигатель Triumph TR6 с впрыском топлива, соединенный с четырехступенчатой коробкой передач. Автомобиль имел роскошный салон, а так же весьма вместительный багажник.

32 автомобиля были проданы до ликвидации компании в 1972 году. Компания Autotune приобрела пресс-формы и в середине 1980-х годов произвела еще несколько автомобилей под именем Autotune Mirage.

Продолжение следует…