Genesis представил новый G80

Анонсированы первые дизайнерские эскизы нового Genesis G80, в которых пользователи сети отметили целый ряд изменений

Автомобиль G80 получил новую передовую платформу, силовые установки и высокотехнологичные системы. Эта модель продолжает прочно закреплять Genesis в сегменте среднеразмерных представительских седанов.

«ДНК дизайна Genesis заключена в каждой детали – начиная с самого логотипа бренда. – отметил Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke), исполнительный вице-президент и директор по дизайну бренда Genesis. – Логотип перерастает в контуры решетки радиатора Crest Grille, а две линии крыльев образуют фирменные фары Quadlamps. Иными словами, дизайн начинается с бренда – и дизайн является брендом».

Философия «Атлетичная элегантность» допускает различные интерпретации дизайна, обеспечивая тщательно выверенный баланс между двумя противоположными по своему духу характеристиками – атлетичностью и элегантностью. Абсолютно новый G80 является основой модельного ряда Genesis, предлагая своим владельцам уникальную трактовку самого понятия среднеразмерного седана.

В частности, решетка радиатора Crest Grille и контуры фар Quadlamps, огибающие весь корпус модели, уже стали отличительной чертой бренда. Впервые они были представлены на кроссовере Genesis GV80, а сейчас – на новом G80.

«Отношения начинаются с первого взгляда. «Фирменные контуры Quadlamps моментально выражают четкую и уникальную идентичность бренда Genesis», – говорит Сань Юп Ли (Sang Yup Lee), старший вице-президент, директор Genesis Design. – «Независимо от того, седан перед вами или кроссовер – Quadlamps и язык дизайна «Атлетичная элегантность» воплощают основные отличительные особенности бренда, что позволяет Genesis оставаться свежей альтернативой среди моделей, представленных в премиальном сегменте».

Genesis G80 предлагает своим владельцам бескомпромиссный стиль и практичность, отражая наиболее современную интерпретацию классического седана с идеальными пропорциями заднеприводной платформы и плавных контуров купе.

Боковые стороны кузова получили параболическую линию, идущую от передней к задней части автомобиля, которая в свою очередь воплощает элегантность классических автомобилей прошлого. Этот элемент уравновешивается хромированной линией, подчеркивающей стремительный характер модели. Четкие атлетичные контуры передних и задних воздухозаборников дополнительно акцентируют внимание на внушительных 20-дюймовых колесных дисках.

Облик задней части определяет оптика Quadlamps и подковообразная поверхность двери багажного отделения. Кнопка открытия двери и ее хромированное обрамление повторяют стиль логотипа Genesis, подтверждая визуальную идентичность бренда.

«Салон является воплощением философии «красоты свободного пространства», отражая наш путь к идеальному балансу между личным пространством и современными технологиями», – отметил Сань Юп Ли. – «Мы ставим под сомнение статус-кво. Технологии не должны доминировать: им следует выходить на первый план только в том случае, если в них есть необходимость. Новый премиальный опыт – именно то, что ожидают наши клиенты сегодня».

Приборная панель преобразилась в открытое цифровое пространство с широкоформатным 14,5-дюймовым экраном мультимедийной системы. Утонченные вентиляционные отверстия системы кондиционирования воздуха визуально увеличивают пространство и ширину салона. Особое внимание было уделено сужению передних стоек и сокращению размера зеркала заднего вида, чтобы водитель получил полный панорамный обзор без каких-либо помех.

Полностью новый Genesis G80 дебютирует на корейском рынке в этом месяце и будет иметь новый дизайн, платформу, силовые агрегаты и передовые системы помощи водителю (ADAS).