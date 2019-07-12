Команда Hyundai приняла участие в ежегодном благотворительном Забеге 5275

Компания Хендэ Мотор СНГ поддержала благотворительный Забег 5275 на ВДНХ, собрав в свою корпоративную команду более 80 человек.

Все вырученные от забега средства были переданы в благотворительный фонд «Линия жизни» для помощи тяжелобольным детям.

«Участие в благотворительном забеге — один из самых доступных способов помочь. Бегать может каждый вне зависимости от образа жизни и рода деятельности, – прокомментировал исполнительный директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев. – Наша компания принимает участие в Забеге 5 275 уже в седьмой раз, и это стало доброй традицией».

В рамках забега прошли два детских старта (на 400 и 1000 м) и два взрослых (на 5275 м и 8 км). На каждой дистанции было три призовых места. Кроме бегунов награды также получили самый взрослый участник, участник в самом креативном костюме, самая большая команда и самая креативная команда.

Забег 5275 назван так в честь одной из своих дистанций – на 5275 м, которая составляет восьмую часть марафона. Таким образом, участники, пробежавшие это расстояние восьмой раз, могут в какой-то степени называть себя марафонцами. В 2019 году забег прошел на ВДНХ в честь 80-летия выставочного комплекса. В связи с этой круглой датой были выпущены уникальные памятные медали для всех участников мероприятия.

Компания Hyundai активно развивает корпоративное волонтерство. Ежегодно ее сотрудники собирают пожертвования, участвуют в акции «Чья-то жизнь уже не мелочь!», проводят благотворительные рождественские ярмарки, помогают фонду «Старость в радость» и фонду «Линия жизни», а с 2012 года офис Хендэ Мотор СНГ является участником программы «Зеленый офис».