Ледовая переправа через реку Лена

Ноябрь 19 15:11 2019

Ледовая переправа в Якутии через реку Лена еще не открыта

На несанкционированной переправе в Якутске наблюдаются множественные выезды на лед, несмотря на запреты.

Патруль ДПС не может урегулировать запрет и наложить штраф на нарушителей.

На прошлой неделе мы стали свидетелями массового неповиновения властям – водители отказались подчиняться представителям ГИБДД, объезжая их и игнорируя их требования.

До сих пор ситуация не взята под контроль. Такси демонстративно высаживают пассажиров, не доезжая до поста ГИБДД. В ночное время легковые машины ездят по опасной дороге без всяких предосторожностей – сообщает Якутия24.

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AMSRUS
AMSRUS

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