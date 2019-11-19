Ледовая переправа через реку Лена

Патруль ДПС не может урегулировать запрет и наложить штраф на нарушителей.
На прошлой неделе мы стали свидетелями массового неповиновения властям – водители отказались подчиняться представителям ГИБДД, объезжая их и игнорируя их требования.
До сих пор ситуация не взята под контроль. Такси демонстративно высаживают пассажиров, не доезжая до поста ГИБДД. В ночное время легковые машины ездят по опасной дороге без всяких предосторожностей – сообщает Якутия24.
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