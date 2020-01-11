Самые любопытные проекты CES 2020

Какие технологии показали компании на одной из крупнейших выставок потребительской электроники в мире

В Лос-Анджелесе прошла выставка Consumer Electronics Show. В мероприятии ежегодно принимают участие тысячи компаний со всего мира, которые представляют своё видение будущего потребительской электроники. TJ выбрал самые любопытные новинки из десятков показанных концептов.

Монитор с частотой 360 Гц, голографические дисплеи и 8К

В 2019 году Asus впервые представила дисплей с частотой 360 Гц, но это оказалось первоапрельской шуткой. Год спустя компания показала на CES 2020 настоящее устройство — монитор Asus ROG Swift 360HZ с частотой 360 Гц, который разработали вместе с Nvidia.

Устройство, предназначенное для профессионального киберспорта, получило экран диагональю 24,5 дюйма с разрешением 1080p. Благодаря частоте в 360 Гц монитор обновляет кадры из игр каждые 2,8 миллисекунды — это почти в шесть раз быстрее обычных дисплеев или телевизоров. Цена на устройство и дата старта продаж пока неизвестны.

Nvidia и Asus оказались далеко не единственными, кто показал на CES 2020 новые дисплеи. Американский стартап Looking Glass представил мониторы с голографическим эффектом, для использования которых не нужны дополнительные аксессуары.

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При этом дисплею не нужно особое пространство для имитации объёма и у него нет ограничений по количеству цветов и чёткости изображения — он поддерживает HDR и глубокий чёрный цвет. Компания добилась эффекта «глубины» с помощью специального стекла, которое фильтрует «слои» изображения, показывая нужный в зависимости от точки обзора.

Крупные производители вроде LG и Samsung также показали новые дисплеи. Обе компании анонсировали сразу несколько устройств, главной особенностью которых стала поддержка разрешения 8К. Однако ни один из производителей не назвал сроков выпуска устройств и их цен.

LG показала восемь 8К-дисплеев, включая два LG Signature OLED с диагоналями 88 и 77 дюймов, а также шесть LCD-телевизоров с диагоналями 75 и 65 дюймов.

Samsung представила 8К-телевизор Q950 с OLED-экраном. Помимо высокого разрешения, он отличается отсутствием видимых рамок: в компании утверждают, что по бокам и сверху дисплея их толщина составляет всего 2,3 миллиметра, а внизу — 15 миллиметров. Таким образом экран занимает 99% передней площади телевизора.

Первая видеокарта Intel за 20 лет и 64-ядерный процессор AMD

На CES 2020 обе компании сделали сразу несколько важных анонсов. AMD представила 7-нанометровые процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков, которые во всём превзошли ближайшего конкурента от Intel. В компании утверждают, что благодаря переходу на новый техпроцесс чипы стали вдвое энергоэффективнее позапрошлого поколения.

Старшая модель Ryzen 7 4800 U получила восемь ядер и поддержку 16 потоков, она требует 15 ватт питания и работает на частоте до 4,8 ГГц, а также умещается в ультрабуки. Сопоставимый процессор Intel Core i7-10710U 10-го поколения поддерживает лишь шесть ядер. В AMD утверждают, что в 2020 году не менее 100 новых моделей ноутбуков будут работать на Ryzen 4000.

Компания также представила 64-ядерный процессор для ПК Threadripper 3990X, который назвала «самым быстрым в мире». Он поддерживает до 128 потоков, а каждое ядро может работать на частоте до 4,3 ГГц — таким образом AMD удвоила характеристики предыдущего флагманского чипа 2990WX.

Для разработки процессора компания заключила партнёрство с производителем камер RED и позиционирует его как устройство для Голливуда. Процессоры начнут продавать 7 февраля по цене от 3990 долларов.

Одним из главных анонсов Intel на CES 2020 стала первая за 20 лет дискретная видеокарта DG1 собственной разработки. Однако она оказалась не коммерческим продуктом, который можно будет купить, а, скорее, специальной версией для разработчиков.

Как отметили на The Verge, пока DG1 представляет собой новое поколение встроенного GPU, который Intel отделила от процессора. Это предварительная демонстрация того, что будет делать Intel дальше: компания объявила о создании единой графической архитектуры Xe, которая будет легко масштабироваться на разные платформы. Характеристики и дата выхода коммерческих версий видеокарты в Intel не уточнили.

Intel также очень кратко рассказала о модульном игровом ПК Ghost Canyon на базе платформы компактных компьютеров NUC. Пока известно, что он будет размером с игровую приставку и позволит быстро обновлять компоненты внутри, меняя их как картриджи.

Искусственные люди от Samsung

Перед CES 2020 в сети начали появляться слухи о создании «искусственных людей» дочерней компанией Samsung STAR Labs. До самого конца было неясно, что покажет команда проекта Neon, но в итоге оказалось, что речь об очень реалистичных цифровых аватарах.

Как рассказал глава Neon, в компании создали технологию Core R3, которая использует заранее записанные данные реальных людей для создания эмоций, движений и диалогов. Компьютер самостоятельно генерирует информацию в реальном времени, а не просто использует готовые записи.

Однако на практике оказалось, что технология работает мягко говоря неидеально и с ограничениями. Журналистам на CES не дали свободно пообщаться с виртуальными аватарами, а иногда те не могли ответить даже на простые вопросы и говорили с большой задержкой.

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В чём именно заключается конечная цель Neon, пока не ясно. Гендиректор Пранав Мистри рассказал The Verge, что бизнес-плана пока нет, но он хочет оставить свой след в истории. Глава STAR Labs намекнул на лицензирование технологии или отдельных «неонов» в будущем, когда они станут больше похожи на людей.

Электромобиль от Sony

Самым неожиданным анонсом Sony стал прототип электромобиля Vision-S. В отличие от автопроизводителей, которые зачастую привозят на CES лишь далёкие от серийного производства концепты, в Sony показали законченный продукт.

Главной особенностью Vision-S стала технологическая оснащённость. Компания утверждает, что оборудовала машину 33 датчиками внутри и снаружи, широкоформатными дисплеями, 360-градусным звуком и не только.

Машина поддерживает автономность второго уровня: это значит, что машина может сама разгоняться и тормозить, но водитель должен следить за системой. Для этого её оборудовали лидарами и камерами с поддержкой HDR, а датчики внутри машины отвечают за безопасность людей в салоне и развлечения.

При этом многие использованные технологии не принадлежат Sony — компания договорилась об их использовании с BlackBerry, Bosch, Continental, Nvidia, Qualcomm и другими партнёрами. Основу элекромобиля создал производитель автозапчастей Magna, разработки которого используют в других моделях.

Всерьёз ли Sony занялась производством машин, пока не понятно: компания не объявила цену и характеристики автомобиля, помимо того, что он может разогнаться до 100 км\ч за 4,8 секунды. И не раскрыла планов на будущие модели, хотя намекнула на выпуск электроджипов.

Компьютеры с гибким экраном от Lenovo, Intel и Dell

Каждая компания показала свои варианты устройств с гибкими экранами. Lenovo представила «первый складной ПК» Thinkpad X1 Fold, похожий, скорее, на планшет на Windows 10 с отдельным модулем клавиатуры.

При желании устройство можно сложить пополам, а клавиатура фиксируется на магнитных застёжках на одной из сторон 13,3-дюймового экрана — получается крошечный ноутбук. Компания обещает до 11 часов работы от одного заряда, но не раскрывает другие характеристики. Lenovo собралась продавать Thinkpad X1 Fold с середины 2020 года по цене от 2,5 тысяч долларов.

Dell привезла на CES прототипы Concept Ori и Concept Duet. Первый, как и у Lenovo, представляет собой планшет с Windows 10 с гибким экраном, а второй — с двумя экранами, которые разделены шарниром. Компания не раскрыла характеристики устройств и планы на их выпуск.

Прототип Intel Horseshoe Bend в отличие от конкурентов не давали складывать и раскладывать журналистам. Однако устройство оказалось самым большим из представленных — диагональ его экрана составляет 17,3 дюйма в разложенном виде. Компания также показала подставку, которая позволяет использовать экран целиком при наличии беспроводной клавиатуры.

Устройство работает на новых процессорах Intel Tiger Lake, выполненных по 10-нанометровому техпроцессу: они появятся в ноутбуках в 2020 году. Прототип компании также работал на обычной Windows 10, но Intel надеется, что версия 10X лучше подойдёт для этой категории устройств. Компания рассказала, что планирует продвигать форм-фактор и собирается работать над этим совместно с проивзодителями.

Город будущего для сотрудников Toyota

Вероятно, самым амбициозным анонсом всей выставки стал проект Woven City от Toyota. Компания объявила, что превратит территорию площадью 175 акров у подножья горы Фудзияма в «город будущего».

Toyota намерена добиться нулевых углеродных выбросов от города: его выполнят из дерева, а источником энергии выступят водородные топливные ячейки и солнечные панели на крышах домов. В городе компания намерена протестировать автономные технологии, роботов и искусственный интеллект.

Строительство хотят начать в 2021 году, а над проектом будут работать коммерческие партнёры Toyota и независимые исследователи. Жить в городе будут сотрудники Toyota и их семьи, он рассчитан на две тысячи человек.

По всему городу обещают разместить зоны гидропоники и природную растительность, а дома оснастить робоассистентами. На главных улицах позволят ездить только автомобилям с нулевыми выбросами, а для общественного транспорта и доставки грузов планируют использовать шаттлы e-Palette.

Киберрояль, компактные VR-очки Panasonic и машина во вселенной Avatar — кратко о других интересных анонсах

Производитель электронных музыкальных инструментов Roland решил переосмыслить традиционную форму рояля и показал концепт электронного рояля Facet. Внутри него нет молотков и струн: только динамики и резонаторы, которые имитируют ощущения от использования настоящего рояля.

Panasonic представила VR-гарнитуру с футуристичным дизайном и поддержкой HDR. Компания добилась этого, поместив внутрь micro-OLED-дисплеи, а очки пока работают только в связке с мощным ПК.

Mercedes-Benz показал концепт автомобиля Vision AVTR, которая вдохновлена вселенной «Аватара» Джеймса Кэмерона, тоже присутствовавшего на презентации. По словам авторов, машина представляет собой «живое существо», которое может «общаться» с владельцем с помощью закрылков на заднем стекле. Концепт, вероятно, стал частью рекламной кампании будущего «Аватара» и вряд ли когда-нибудь появится в продаже.

Segway показала новую версию фирменного транспорта — самобалансирующееся кресло S-Pod, управлять которым можно сидя. Его планируют выпустить в 2021 году.

Alienware представила концепт ПК-аналога Switch. Устройство Concept UFO оснащено отсоединямыми игровыми контроллерами, как и приставка Nintendo, а устройство также можно подключить к телевизору через док-станцию. В компании позиционируют концепт как портативный игровой ПК, а не мобильную консоль, он работает на Windows 10.

Samsung показала «невидимую» проекционную клавиатуру, работающую только с помощью селфи-камеры смартфона. В отличие от лазерных клавиатур, она не проецирует ничего на физическую поверхность.

OnePlus представила смартфон Concept One, задние камеры которого становятся невидимыми, когда не используются. Для этого в устройство поместили тонкий слой электрохромного стекла, которое становится непрозрачным или прозрачным, когда на него подают ток. Однако публично выпускать устройство с технологией компания пока не готова.

В Samsung создали шарообразного робота Ballie, который управляет «умным» домом и может свободно передвигаться, катаясь по помещению. На демо-видео робот открывает «умные» занавески и включает телевизор для собаки, пока её хозяина нет дома, а также призывает робопылесос, если заметит грязь. Кроме того, он способен позвать на помощь, если увидит упавшего человека, который не может подняться.

Otterbox создала защитное стекло Amplify Glass для смартфонов, которое убивает бактерии вроде кишечной палочки и стафилококка. В нём использовали запатентованную антимикробную технологию, которая подавляет рост нескольких распространённых штаммов бактерий.

Colgate и Oral-B показали «умные» зубные щётки. Первая компания представила устройство, которое способно находить зубной налёт при чистке зубов и указывать на него пользователям, а вторая — щётку, которая «учится» с каждой чисткой и даёт советы по чистке через приложение. Обе щётки появятся в продаже не раньше лета 2020 года.

Компания Robosen показала игрушку-трансформера T9, которая превращается из машинки в робота по голосовой команде. Пользователи также могут сами программировать робота и его движения в 3D-редакторе и управлять им через приложение.