Что может “Запорожец” с мотором V8

Авторам сумасшедшего проекта всего было мало – и отечественного четырехцилиндрового двигателя, и 200-сильного мерседесовского – Авторамблер

Своп или пересадка двигателя позволяет строить монстров не только из иномарок. Радикальный апгрейд превращает отечественные машины в ракеты, готовые совершить рывок в космос. Апофеозом свопа по-русски впору считать установку 5,0-литрового двигателя Mercedes-Benz V8 с внутризаводским обозначением M113 в “Запорожец”!

Громадный немецкий мотор мог оказаться в отечественной малолитражке лишь по воле автора анекдота или усилиями народных умельцев. В нашем случае имеет место второй сценарий. Автомобиль расширили и установили спереди 340-сильный агрегат. Это при том, что и карбюраторного жигулевского двигателя достаточно для превращения ЗАЗ в низколетящий снаряд.

Динамический потенциал восьмицилиндровой крохи будоражит воображение, но главной областью применения невероятной энерговооруженности должен стать дрифт.