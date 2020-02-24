Дрифт китайского электрокара при температуре минус 35

Фирма Xpeng поделилась видео испытаний пятиметрового седана P7 в холодную погоду

Xpeng Motors разместила ролик с зимних тестов электромобиля P7 при температуре минус 35 градусов по Цельсию. Инженеры китайской компании испытывали аккумуляторные батареи при низких температурах, занимались доводкой системы контроля тяги, тонкой настройкой шасси и «прививали» седану P7 азартную управляемость.

В ходе 120-дневных зимних испытаний Xpeng Motors тестировали полноприводный двухмоторный седан P7 с 430-сильной (660 Нм крутящего момента) силовой установкой и батареей ёмкостью 81 киловатт-час. Согласно заявленным характеристикам, такая версия способна разогнаться с места до 100 километров в час за 4,3 секунды и отличается запасом хода 550 километров по циклу NEDC.

Для доводки электронных систем специально построили извилистую ледяную трассу с несколькими сменами направления движения. Средняя скорость на треке достигала 110 километров в час.

Вице-президент Xpeng Motors остался доволен итогами испытаний холодом: топ-менеджер заявил, что «гордится производительностью P7 в сложных зимних условиях».

Выяснилось, что в доводке ходовой части электромобиля китайской компании помогали специалисты Porsche Engineering. Теперь Xpeng утверждает, что шасси P7 настроено лучше, чем у «эталонных немецких спортивных моделей класса люкс».

Ранее Xpeng Motors планировала начать выпуск клиентских электромобилей во втором квартале 2020 года. Цены уже объявлены: базовый заднеприводный 266-сильный Xpeng P7 обойдётся в 240 тысяч юаней (2,19 миллиона рублей). Для сравнения начальная цена сравнимой по габаритам Tesla Model S в Китае — 794 тысячи юаней (7,24 миллиона рублей).

Не исключено, что до конца 2020 года Xpeng Motors объявит о планах поставки электрокаров P7 в Европу — китайский бренд может сделать ставку на страны, в которых действуют государственные субсидии на покупку электромобилей.

По материалам Motor.