Lexus начинает продажи в России новой специальной версии городского премиального кроссовера NX Black Vision

Специальная версия Black Vision готова к продажам

Специальная версия Black Vision предусмотрена как для LexusNX 200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), так и для полноприводного LexusNX 200 AWD (на базе комплектации Progressive).

Новая специальная версия адресована тем, кто стремится проявить индивидуальность, ценит мастерство исполнения и современные опции комфорта и безопасности. Lexus NX Black Vision отличается эксклюзивными дизайнерскими решениями, выгодно подчеркивающими статус владельца. Все автомобили в специальной версии укомплектованы легкосплавными колесными дисками обновленного дизайна, имеют черные корпуса наружных зеркал заднего вида и решетку радиатора в затемненном исполнении, а также логотипы специальной версии Black Vision.

За этой версией эксклюзивно зарезервирован дополнительный вариант отделки интерьера: с серебристыми декоративными вставками и сиденьями, обтянутыми высококачественной искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета.

Покупатели Lexus NX 200 с передним приводом в исполнении Black Vision получают также дополнительный набор опций комфорта и безопасности, ранее включенный только в более высокие уровни комплектаций. В этой версии на автомобиль устанавливаются датчик дождя, омыватели фар, передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, салонное зеркало с автоматическим затемнением. Также Lexus NX 200 Black Vision дополнительно оснащается системой подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и электрообогревом рулевого колеса.

Все премиальные городские кроссоверы NX в версии Black Vision имеют электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти и интеллектуальную систему доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start.

Специальная версия Black Vision предлагается в любом из цветов кузова, предусмотренных для LexusNX 200.