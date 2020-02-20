Электромобиль Tesla можно обмануть с помощью куска изоленты

Камеры на старых электрокарах могут неверно распознать знаки ограничения скорости

Эксперты по безопасности из компании McAfee обнаружили простой способ обмануть «умную» систему распознавания знаков на старых версиях электромобилей Tesla. Для этого нужен только кусок черной изоленты и знак об ограничении скорости до 35 миль в час (56 километров в час).

Оказалось, что достаточно приклеить небольшой кусок скотча на дорожный знак, чуть «удлинив» середину тройки, чтобы камеры MobilEye EyeQ3 распознали тройку как восьмерку. В этом случае при активированном автопилоте электрокар может разогнаться до 85 миль в час (136 километров в час). Трюк сработал на нескольких моделях Tesla – кроссовере Model X 2016 года и седане Model S. Однако более свежие электромобили бренда комплектуются современной системой, и с ними обман не срабатывает.

Следующим шагом экспертов было уменьшение длины наклейки, чтобы определить, после какого момента система начинает воспринимать тройку как восьмерку. Выяснилось, что достаточно куска длиной около двух дюймов (пять сантиметров), чтобы запутать MobilEye EyeQ3.

Ранее был выявлен другой способ запутать электромобиль – на этот раз, с помощью апельсина. Для того, чтобы активировать функцию автоматического руления, достаточно зафиксировать фрукт на руле. В рамках эксперимента в таком режиме удалось проехать по шоссе около 45 километров.

По данным Motor