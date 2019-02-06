Mercedes-Benz отзывает в России 7 тысяч автомобилей

«Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 7011 автомобилей Mercedes-Benz С- и GLC-классов, реализованных с 2017-го по 2018 год

Причиной отзыва является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Мерседес-Бенц Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведена актуализация программного обеспечения головного устройства Audio 20. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре прошлого года компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1152 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класса, произведенных с апреля по июль 2018 года. Причиной отзыва стал язычок ремня на крайних задних сидениях, который может втянуться в пространство между облицовкой и стойкой и задней боковой облицовкой. Для устранения дефекта на автомобилях необходимо интегрировать дополнительный буферный элемент в облицовки стоек. Кроме того, отзыву подлежали 14 автомобилей Mercedes-Benz CLS и Е-Класса, реализованных с октября 2017-го по апрель 2018 года.

Причиной отзыва этих автомобилей стала калибровка системы классификации пассажира для сиденья переднего пассажира, которая может не соответствовать спецификации. В рамках программы отзыва предусмотрена замена подушки безопасности сиденья переднего пассажира.

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