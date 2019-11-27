Bentley выпустит эксклюзивный автомобиль, предназначенный для самых статусных клиентов марки

Bentley выпустит эксклюзивный автомобиль, предназначенный для самых статусных клиентов марки
Ноябрь 27 22:11 2019

Ателье Mulliner, специализированное подразделение Bentley Motors по сборке кузовов, выпустит эксклюзивную модель с открытым верхом

Эксклюзивный автомобиль, предназначенный для самых статусных клиентов марки, построят на основе концепта Bentley EXP 100 GT, подготовленного к 100-летию марки. Премьера электрического шоу-кара состоялась в июле этого года. По информации Autocar, в случае одобрения проекта, клиентам предложат двухместный автомобиль в стиле баркетты. Тираж новинки составит 12 единиц. По предварительным данным, сверхроскошный Bentley появится в 2021 году.

В отделке салона эксклюзивного автомобиля используют те же материалы, которыми был отделан интерьер EXP 100 GT. В частности, древесину дуба, пролежавшего пять с половиной тысяч лет на дне торфяных болот.

Автомобиль укомплектуют 6.0-литровым бензиновым мотором Bentley W12, развивающим на новых Flying Spur и Continental GT 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Предполагается, благодаря отсутствию крыши, новинка сможет разгоняться с места до 100 км/ч быстрее нового Continental GT, которому для этого требуется 3.7 секунды.

По данным Autoua.Net, в этом году Mulliner выпустило ряд других ограниченных версий, в том числе Mulsanne WO Edition, Continental GT №9 и Continental GT Convertible №1. Как заявляют в компании, все они уже распроданы.bentley_mulliner_render_2020

На тему:

  Article "tagged" as:
BentleyMulliner
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Трассу М-11 сдадут осенью 2018 года

Трассу М-11 сдадут осенью 2018 года 1

Nissan празднует выпуск юбилейного автомобиля

Nissan празднует выпуск юбилейного автомобиля 0

Слет любителей Chevrolet NIVA соберет рекордное количество участников

Слет любителей Chevrolet NIVA соберет рекордное количество участников 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.