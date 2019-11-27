Bentley выпустит эксклюзивный автомобиль, предназначенный для самых статусных клиентов марки

Ателье Mulliner, специализированное подразделение Bentley Motors по сборке кузовов, выпустит эксклюзивную модель с открытым верхом

Эксклюзивный автомобиль, предназначенный для самых статусных клиентов марки, построят на основе концепта Bentley EXP 100 GT, подготовленного к 100-летию марки. Премьера электрического шоу-кара состоялась в июле этого года. По информации Autocar, в случае одобрения проекта, клиентам предложат двухместный автомобиль в стиле баркетты. Тираж новинки составит 12 единиц. По предварительным данным, сверхроскошный Bentley появится в 2021 году.

В отделке салона эксклюзивного автомобиля используют те же материалы, которыми был отделан интерьер EXP 100 GT. В частности, древесину дуба, пролежавшего пять с половиной тысяч лет на дне торфяных болот.

Автомобиль укомплектуют 6.0-литровым бензиновым мотором Bentley W12, развивающим на новых Flying Spur и Continental GT 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Предполагается, благодаря отсутствию крыши, новинка сможет разгоняться с места до 100 км/ч быстрее нового Continental GT, которому для этого требуется 3.7 секунды.

По данным Autoua.Net, в этом году Mulliner выпустило ряд других ограниченных версий, в том числе Mulsanne WO Edition, Continental GT №9 и Continental GT Convertible №1. Как заявляют в компании, все они уже распроданы.