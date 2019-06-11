Обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover «Альбион-Моторс» открылся в Новосибирске

Новый дилерский центр Jaguar Land Rover «Альбион-Моторс» в Новосибирске оформлено по стандартам дизайн-концепции ARCH

В Новосибирске состоялось торжественное открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «Альбион-Моторс». Новое здание оформлено по стандартам дизайн-концепции ARCH, внедряемой компанией с 2014 года.

Шоу-рум двухэтажного дилерского центра, занимающий площадь 859,8 м2, позволяет одновременно разместить 14 новых автомобилей Jaguar и Land Rover, включая главную новинку компании – первый полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-PACE. В отдельной зоне дилерского центра площадью 339,8 м2 расположены сертифицированные автомобили с пробегом – шоу-рум вмещает сразу 9 автомобилей Jaguar и Land Rover, реализуемых по программе Approved. Посетителям «Альбион-Моторс» также доступна специальная зона отдыха.

Сервисная зона в 1100 м2 оборудована четырьмя подъемниками, двумя постами диалоговой приемки, двумя постами мойки, двумя пунктами диагностики, а также постами шиномонтажа, контроля качества, геометрии колес и линией инструментального контроля. Все эти зоны позволяют производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании. Клиенты могут лично проконтролировать процесс обслуживания или же воспользоваться специальным сервисом Video Capture, позволяющим следить за выполнением работ в удаленном режиме: видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца, в результате чего он может лично убедиться в существовании выявленных неполадок и одобрить предложенные мастером работы.

«Альбион-Моторс» в Новосибирске – это один из девяти дилерских центров Jaguar Land Rover в России, авторизованных для продажи автомобилей, разработанных специальным подразделением Special Vehicle Operations (SVO). Дилерский центр укомплектован всеми необходимыми материалами и инструментами для реализации эксклюзивных моделей и специальных версий автомобилей Jaguar и Land Rover, а его сотрудники прошли дополнительное обучение в Великобритании. Каждый посетитель центра получает возможность самостоятельно подобрать автомобиль в версии SV с помощью конфигуратора, лично ознакомившись с цветами кузова и вариантами отделки салона. Также в ближайшее время в дилерском центре будет доступна возможность тест-драйва автомобилей от подразделения SVO.

Jaguar Land Rover «Альбион-Моторс», как и другие новые дилерские центры компании, выполнен в формате ARCH, в рамках которого фасад здания оформлен в виде торжественных арок. Это позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор».

Новый дилерский центр Jaguar Land Rover «Альбион-Моторс» располагается по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 91/1 стр.2.