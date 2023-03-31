Lamborghini Revuelto: первый суперспортивный гибрид V12 HPEV Lamborghini Revuelto

Новая парадигма для суперспортивных автомобилей: презентация первого высокопроизводительного электрифицированного автомобиля Lamborghini с 1015 л.с.

Революционная архитектура с атмосферным двигателем V12 в сочетании с восьмиступенчатой поперечной коробкой передач с двойным сцеплением и тремя электродвигателями

13 режимов движения, а также полный привод также доступны в полностью электрическом режиме для абсолютного опыта вождения

Аэродинамика и дизайн выражают максимальную синергию между эффективностью, функциональностью и стилем

Полностью захватывающий опыт для водителя и пассажира с новой информационно-развлекательной системой Lamborghini

В год 60-летнего юбилея марки Automobili Lamborghini представляет Revuelto первый суперспортивный гибридный plug-in V12 HPEV (High Performance Electrified Vehicle).

Revuelto определяет новую парадигму с точки зрения производительности, спортивности и удовольствия от вождения от своей беспрецедентной новой архитектуры; инновационный дизайн; максимальная эффективность аэродинамики; и новая концепция углеродного каркаса. Мощность 1015 л.с. поставляется от комбинированной мощности совершенно нового двигателя внутреннего сгорания вместе с тремя электродвигателями, наряду с коробкой передач с двойным сцеплением, которая впервые дебютирует на 12-цилиндровом Lamborghini.

Трансмиссия сочетает в себе элементы высокой удельной мощности: новый двигатель внутреннего сгорания объемом 127 л.с./л работает синергично с двумя передними осевыми электродвигателями, которые обеспечивают превосходное соотношение веса и мощности, а электродвигатель radial flux расположен над первой восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, дебютирующей на 12-цилиндровом Lamborghini. Три электродвигателя питаются от литий-ионного аккумулятора высокой удельной мощности (4500 Вт/кг), который также поддерживает полностью электрический режим привода.

«Новый Revuelto является важной вехой в истории Lamborghini и важной опорой в нашей стратегии электрификации Direzione Cor Tauri», – сказал Стефан Винкельманн, председатель и главный исполнительный директор Lamborghini. Это уникальный и инновационный автомобиль, но в то же время верный нашей ДНК: V12 является знаковым символом нашего суперспортивного наследия и истории. Revuelto была рождена, чтобы сломать шаблон, объединив новый 12-цилиндровый двигатель с гибридной технологией, создав идеальный баланс между предоставлением эмоций, которые хотят наши клиенты, и необходимостью сокращения выбросов».

Углеродное волокно, произведенное ремесленным мастерством на заводе sant»Agata Bolognese, является основным конструктивным элементом в новом автомобиле, используемым не только в монотопливе и раме, но и для многих элементов кузова. Широкое использование углеродного волокна и легких материалов в сочетании с мощной мощностью двигателя способствует достижению наилучшего в истории Lamborghini соотношения веса и мощности: 1,75 кг/л.с.

Новый Revuelto сочетает в себе эти атрибуты, чтобы обеспечить показатели производительности на пике своего сегмента: ускорение с 0–100 км / ч всего за 2,5 секунды и максимальная скорость более 350 км / ч. Эти цифры сочетаются с его исключительным динамизмом благодаря внедрению электрического векторизации крутящего момента, а полный привод доступен также в режиме полностью электрического привода, гарантируя, что суперспортивный автомобиль Revuelto выражает свои усиленные качества как на трассе, так и в повседневной езде.

«С Revuelto мы выводим опыт вождения Lamborghini на превосходный уровень», – сказал Рувен Мор, технический директор Lamborghini. «Revuelto делает значительный шаг вперед с точки зрения реактивности и отзывчивости, чтобы обеспечить наиболее эмоциональное и естественное вождение в любой среде. Revuelto — это автомобиль, обеспечивающий высочайшую производительность, но наша цель с самого начала состояла в том, чтобы подтвердить это на самом саммите эмоций вождения».

Дизайн

Revuelto приносит будущее дизайна Lamborghini на дорогу уже сегодня. Он остается неизменным для эксклюзивной ДНК дизайна Lamborghini, но устанавливает совершенно новый стилистический язык. Он связан с культовыми и легендарными автомобилями Lamborghini V12 прошлого на протяжении всей новой формы, в то время как новые пропорции открывают дверь в будущее.

В то время как Revuelto обеспечивает квантовый скачок в совершенно новом дизайне автомобиля, как внешне, так и внутренне, вдохновение предыдущих легенд V12 все еще ясно. Начиная с прототипа Countach 1971 года и его идеальных пропорций, разработанных на одной продольной линии, этот автомобиль был ответственен за создание чистого и существенного стиля, контекстуализированного в эпоху космической эры. Он определил ДНК суперспортивного автомобиля Lamborghini V12 и представил один из самых отличительных элементов Lamborghini V12: вертикально открывающиеся ножничные двери, которые способствуют созданию характера Revuelto.

Новый автомобиль также уступает неповторимым пропорциям Diablo и плавающему лезвию на заднем крыле, в то время как мускулистость и наклон передней части Murciélago очевидны.

«Revuelto — это адреналин, который становится видимым», – говорит Митья Боркерт, руководитель отдела дизайна Lamborghini. «Дизайн нового Lamborghini Revuelto открывает увлекательную дверь в будущее нашего уникального языка дизайна. С первого взгляда Revuelto — это интригующий Lamborghini V12 следующего поколения, с линиями, охватывающими монокок и велосипед, свободно рассматривающий трансмиссию V12 HPEV. «Уникальная и узнаваемая Y-образная сигнатура имеет важное значение в этой новинке нашего самого культового флагшипкара, а интерьер является адраматичным шагом вперед в определении нового направления дизайна Lamborghini. Наша философия «почувствовать себя пилотом» ярка и видна в каждой детали: водитель и пассажир тесно интегрированы в очень легкий Y-образный дизайн приборной панели и центральной консоли, воспроизводя ощущения пребывания в гоночном автомобиле, но с идеальным синтуитивным балансом между цифровым и физическим управлением».

С Revuelto Lamborghini запускает новую космическую гонку, открывая язык дизайна, который адаптируется к вызовам, связанным с электрификацией, и предвещая формы и пропорции суперспортивных автомобилей ближайшего будущего. Дизайн вдохновлен аэрокосмическими элементами, характеризующимися скульптурными поверхностями, окруженными двумя линиями, которые начинаются спереди и охватывают кабину и двигатель, сужаясь до шестиугольных выхлопов.

Аэрокосмические элементы гармонично сочетаются с животной мускулатурой, начинающейся спереди: моделирование секции акульего носа широкого монолитного капота из углеродного волокна передает ощущение силы и скорости. Это сочетается с кластерами фар с Y-образными дневными ходовыми огнями – отличительной стилистической особенностью современного дизайна Lamborghini – обрамленными аэродинамическими лопастями, которые соединяют сплиттер с самим капотом. Боковые плавники, расположенные за передними колесными арками, направляют воздушный поток по бокам и ярко выраженные вогнутости дверей к боковым воздухозаборникам, которые имеют острые края, перекликающиеся со стрелками спереди.

Крыша сочетает в себе больший запас высоты с эстетическими качествами и специфическими аэродинамическими функциями. Утопленный профиль направляет воздух к заднему крылу, но в то же время обеспечивает больший запас высоты в салоне как для водителя, так и для пассажира.

Задняя часть является данью гибридному V12. Полностью открытый продольный двигатель подчеркивает механическое сердце Revuelto, визуально соединяя его с двойным шестиугольным выхлопом, увенчанным геометрически профилированным крылом, обрамленным кластерами фар с Y-образными световыми сигнатурами.

«Y» также является отличительной чертой ориентированного на водителя дизайна интерьера под влиянием философии «почувствуй себя пилотом». Интерьер отражает совершенно новый футуристический дизайн экстерьера: каждый аспект кабины явно Lamborghini, сочетающий в себе идеальный баланс между цифровым и физическим опытом как в повседневной езде, так и в трековых условиях. Визуальный центр кабины содержит ярко выраженный профиль из углеродного волокна с дизайном «космического корабля», который охватывает центральные вентиляционные отверстия и 8,4-дюймовый вертикальный сенсорный экран, технологическое сердце автомобиля.

С Revuelto Lamborghini инициирует новый захватывающий, общий опыт вождения, где пилот и второй пилот могут одновременно просматривать одну и ту же информацию на дисплеях, расположенных в 12,3-дюймовой цифровой кабине со стороны водителя и на 9,1-дюймовом дисплее, установленном на приборной панели со стороны пассажира. Revuelto вводит функцию «свайпа» в Lamborghini, позволяя пилоту и второму пилоту перемещать приложения и информацию с центрального дисплея на боковые дисплеи с той же интуитивно понятной, жестовой легкостью, что и при использовании смартфона. Три цифровых экрана не только отвечают на потребность в стилистической чистоте, которая позволила устранить большинство физических кнопок, но и реализуют новые функции, которые позволяют водителю полностью сосредоточиться на вождении, как в гоночном автомобиле.

Рулевое колесо было вдохновлено гоночным миром и опытом Essenza SCV12. Четыре ротора, расположенные на спицах, используются для выбора как режимов движения, так и подъемной системы автомобиля и наклона заднего крыла. Интуитивно понятный дизайн кабины и органов управления обеспечивает отличительное ощущение Lamborghini: кнопки используются для активации поворотников и управления запуском среди других функций, позволяя водителю поддерживать оптимальное сцепление с рулевым колесом в любое время.

Revuelto сочетает свою индивидуальность как суперспортивный автомобиль, вдохновленный треком, с характером, предназначенным для повседневного вождения с исключительной функциональностью. Значительное внимание было уделено на этапах проектирования, чтобы кабина была вместительной и практичной, а также идеально оборудованной для экскурсий в течение дня трека. Конструкция крыши предлагает на 26 мм больше высоты, чем У Aventador Ultimae, в то время как новый монотоплив обеспечивает на 84 мм больше пространства для ног, оставляя дополнительное пространство за сиденьями для размещения багажа размером с сумку для гольфа.

Это пространство находится в дополнение к отсеку под передним капотом, в котором могут вместить две кабинные тележки. Кроме того, чтобы сделать жизнь на борту еще более комфортной, были включены функциональные элементы, такие как отсеки для хранения, расположенные под центральной приборной панелью и между двумя сиденьями, а также подстаканник, встроенный в приборную панель со стороны пассажира.

Персонализация

Revuelto — это серийная модель Lamborghini, которая обладает наибольшим потенциалом для персонализации. Фактически, предлагается 400 цветов кузова вместе со многими другими вариантами персонализации в распоряжении клиента, что позволяет создать полностью индивидуальный суперспортивный автомобиль. Устойчивый спортивный характер Revuelto не ограничивается техническими характеристиками сменного гибрида: все используемые краски на водной основе, а не на основе растворителей.

«Экологичность» сохраняется во всем интерьере автомобиля, отражая внимание компании к предотвращению расточительства, которое стало модусом вселенной Lamborghini. Это включает в себя обивочные материалы, изготовленные в Lamborghini «Selleria» на оборудовании последнего поколения: это максимально сокращает количество отходов, не влияя на процесс изготовления и вышивки, в которых «ручная работа» остается отличительной чертой Lamborghini.

Салон характеризуется наличием видимого углеродного волокна, используемого на приборной панели, в шестиугольных вентиляционных отверстиях и для обрамления приборной панели и центральных вентиляционных отверстий. Обивка сочетает в себе тонкую кожу и новую сверхлегкую ткань Corsa-Tex из микрофибры Dinamica®, изготовленную из переработанного полиэстера с помощью производственного процесса на водной основе. Клиент может настроить интерьер своего автомобиля, выбрав сбалансированное сочетание кожи и Corsa-Tex, или выбрать один материал в зависимости от своих предпочтений, с 70 цветовыми вариантами.

Аэродинамика

Функциональность и стиль разделяют особую миссию Lamborghini Revuelto: аэродинамическая эффективность. Новая компоновка супер спорткара имеет иные требования к дизайну по сравнению с Aventador, что повлияло на аэродинамическое развитие автомобиля. Разработка основывалась на четырех основных принципах: эффективность; синергизм между компонентами; интеграция между компонентами; и дизайн.

Оптимальная эффективность была достигнута за счет сочетания высокой прижимной силы и минимального лобового сопротивления. Одним из ключевых элементов этой стратегии является новое активное заднее антикрыло, созданное для обеспечения наилучших аэродинамических характеристик в любых дорожных условиях. По этой причине были разработаны совершенно новые приводы, оптимально регулирующие нагрузку в любой ситуации благодаря трем различным настройкам.

Положение крыла изменяется в зависимости от режима движения и динамики, или оно может быть изменено вручную водителем в соответствии с его предпочтениями с помощью специального ротора на рулевом колесе. «Закрытое» положение (низкое сопротивление) обеспечивает минимальное сопротивление, например, при движении в электрическом режиме. Эта позиция также является наиболее подходящей для экономии топлива. Он улучшает максимальные скоростные значения, обеспечивая при этом стабильность. «Положение с высокой прижимной силой», с другой стороны, максимизирует прижимную силу за счет оптимизации маневренности и управляемости Revuelto.

Передняя часть нового суперспортивного автомобиля от Sant’Agata отличается сплиттером из углеродного волокна с радиальной передней кромкой в центральной части и наклонной в боковой части, создающей вихри, которые увеличивают фронтальную нагрузку и отклоняют воздух, избегая колес. Центральная зона имеет форму, которая направляет поток к четырем задним генераторам вихрей, состоящим из узких изогнутых лопастей, расположенных в нижней части кузова, которые необходимы для увеличения энергии воздушного потока, ударяющего по автомобилю снизу. Это, в свою очередь, создает дополнительную прижимную силу и направляет поток воздуха к диффузору, который никогда не был таким сильным в V12. Диффузор выполняет аэродинамические функции, отводя набегающий поток из днища кузова с помощью дифференцированной системы каналов между центральной частью с низким наклоном (11° против 7° у Aventador Ultimae) и боковой частью с большим наклоном (15° против 8° у Aventador Ultimae). Диффузор также выполняет конструктивную функцию и функцию охлаждения моторного отсека.

Таким образом, новый подход к проектированию позволил Revuelto увеличить переднюю аэродинамическую нагрузку на 33% и заднюю нагрузку на 74% по сравнению с Aventador Ultimae (в условиях максимальной нагрузки).

Синергия между компонентами проявляется в акценте на схеме охлаждения, которая отличает новый Lamborghini Revuelto. Передний радиатор генерирует горячий воздух, которым необходимо правильно управлять, чтобы не ухудшить производительность боковых радиаторов. Обращенные наружу жалюзи на передней выпускной решетке радиатора направляют поток горячего воздуха от колеса к боковым радиаторам, в то время как ребра, расположенные по обе стороны от переднего бампера, уменьшают аэродинамическое сопротивление.

Все элементы были спроектированы и спроектированы для оптимизации воздушного потока. Даже дверные ручки выполняют аэродинамическую функцию благодаря Y-образному профилю крыла: решение, которое позволяет им отводить поток свежего воздуха, который они получают от переднего капота, к одному из горизонтальных плавников, расположенных вдоль борта, направляя его в сторону радиатора.

Максимальная интеграция между компонентами проявляется в схеме охлаждения тормозной системы, где аэродинамика становится частью системы. Пара дефлекторов передней подвески и решетка радиатора внутри колесных арок предназначены для улучшения не только охлаждения передних тормозов – дефлекторы забирают воздух из переднего диффузора и направляют его на тормоз – но и имеют форму, хорошо снижающую сопротивление внутри колеса, хорошо ограничивая любые явления сжатия при одновременном увеличении нагрузки спереди.

В задней части два воздуховода NACA, расположенные перед задними колесами, собирают поток от днища и направляют его в задний тормозной охлаждающий канал.

Крыша из углеродного волокна также играет важную аэродинамическую роль со структурной функцией, которая улучшает вместительность интерьера. Конструкция профиля крыла с выдолбленной центральной частью направляет воздух к задним воздухозаборникам и, следовательно, к инвертору и электродвигателю, расположенным на коробке передач, в то время как боковые объемы крыши обеспечивают больший запас высоты как для водителя, так и для пассажира.

Монофузоляж

Revuelto основан на новом шасси, вдохновленном аэронавтикой, «монотопливе». Помимо монокока, полностью изготовленного из многотехнологического углеродного волокна, он имеет фронтальную структуру из кованых композитов; специальный материал из коротких углеродных волокон, пропитанных смолой. Эта технология была разработана и использована Lamborghini в своих первых структурных приложениях еще в 2008 году.

Монотопливо представляет собой значительный шаг вперед от Aventador с точки зрения жесткости на кручение, легких качеств и динамики вождения. Более того, Revuelto является первым суперспортивным автомобилем, который будет оснащен 100% углеродной конструкцией передней части: углеродное волокно также используется для передних конусных конструкций, чтобы обеспечить уровень поглощения энергии, который значительно выше по сравнению с традиционной металлической конструкцией – вдвое больше, чем алюминиевая передняя рама Aventador – в сочетании со значительным снижением веса.

Фактически, монофюзеляж Revuelto на 10% легче шасси Aventador, а передняя рама на 20% легче его алюминиевого предшественника. Жесткость на кручение также была улучшена со значением 40 000 Нм/°, что на + 25% больше по сравнению с Aventador и гарантирует лучшие в своем классе динамические возможности.

Концепция дизайна, лежащая в основе разработки нового монофюзеляжа, основана на максимальной интеграции компонентов. Это оптимизировано благодаря внедрению обширной технологии кованых композитов, а также разработке монолитного коромыслового кольца.

Такое использование углеродного волокна делает Revuelto уникальным на арене суперспортивных автомобилей: одноэлементный кольцеобразный компонент изготовлен из углепластика CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) / (пластика, армированного углеродным волокном) и образует несущую конструкцию автомобиля. Коромысло охватывает и соединяет кованые композитные элементы, такие как ванна, передняя перегородка и стойка.

При строительстве крыши была сохранена более традиционная, но не менее эффективная технология производства автоклавного композита с предварительной пропиткой материала. Автоклавированное углеродное волокно отвечает высоким техническим, эстетическим и качественным требованиям, дополняемым мастерством в высокоспециализированном процессе ручной укладки, который является результатом многолетнего собственного производства компонентов из композитных материалов, ориентированных на качество. Это производственное решение, которое также дает заказчику максимальную универсальность в настройке крыши.

Заднее шасси изготовлено из высокопрочных алюминиевых сплавов и имеет два важных полых литых элемента в области заднего купола: они объединяют амортизаторы задней подвески и подвеску силового агрегата в единый компонент с замкнутым инерционным профилем, гарантируя значительное снижение веса, повышение жесткости и существенное сокращение сварочных работ. линии.

Revuelto представляет собой новый «нулевой год» в отношении использования углеродного волокна в производстве автомобилей, обозначенный аббревиатурой AIM (Автоматизация, интеграция, модульность). «Автоматизация» означает внедрение автоматизированных и оцифрованных процессов преобразования материалов при сохранении традиционного производства Lamborghini, например, в области композитных материалов.

«Интеграция» относится к объединению нескольких функций в один компонент посредством разработки технологии компрессионного формования. В этом процессе используются предварительно нагретые полимеры, позволяющие изготавливать компоненты с широким диапазоном длины, толщины и сложности, обеспечивая оптимальную интеграцию между компонентами и гарантируя высокую жесткость на кручение. Наконец, «модульность» означает, что применяемые технологии становятся модульными и, следовательно, более гибкими и эффективными, чтобы соответствовать всем требованиям и характеристикам продукта.

Силовой агрегат и компоновка

Автомобиль демонстрирует беспрецедентную компоновку и силовой агрегат: атмосферный 6,5-литровый среднеразмерный двигатель V12 дополнен тремя электромоторами, один из которых интегрирован в новую восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Он монтируется поперечно и впервые размещается за двигателем внутреннего сгорания. В том, что со времен Countach было трансмиссионным туннелем, вместо него установлена литий-ионная батарея, которая питает электродвигатели.

Электродвигатели повышают мощность на низких оборотах, а также могут превратить новый Revuelto в чисто электрический автомобиль, снижая общий уровень выбросов CO2 на 30% по сравнению с Aventador Ultimae.

Уникальная архитектура

Lamborghini является синонимом двигателей V12 с момента основания компании. Самой первой моделью Lamborghini с таким характерным двигателем стал культовый 350GT, выпущенный в 1963 году. Впервые электромотор был соединен с 12-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания в Lamborghini в 2019 году с Sian, который использовал электродвигатель мощностью 25 кВт для поддержки предыдущего поколения V12, накапливая электрическую энергию в суперконденсаторе.

Revuelto представляет беспрецедентную гибридную архитектуру и новое поколение V12. Автомобиль представлен как самый первый высокопроизводительный электрифицированный автомобиль – HPEV: подключаемый гибридный суперспортивный автомобиль, оснащенный легким литий-ионным аккумулятором высокой мощности, размещенным в трансмиссионном туннеле в центральной части шасси. Это инновационное решение, разработанное для снижения выбросов по сравнению с предыдущим V12 при максимальной производительности.

Новый двигатель L545 имеет объем 6,5 литра и является самым легким и мощным 12-цилиндровым двигателем, когда-либо производившимся Lamborghini. В общей сложности он весит всего 218 килограммов: на 17 килограммов меньше, чем агрегат Aventador. Двигатель Revuelto повернут на 180 градусов по сравнению с компоновкой Aventador.

Superquadro V12 выдает 825 л.с. при 9250 оборотах в минуту благодаря переработанной системе распределения, которая поддерживает максимальный диапазон оборотов 9500 об/мин. Удельная мощность составляет 127 л.с. на литр, что является самой высокой производительностью в истории 12-цилиндровых двигателей Lamborghini, а максимальный крутящий момент составляет 725 Нм при 6750 об/мин.

Воздухозаборники цилиндров были реконструированы таким образом, чтобы увеличить подачу воздуха и гарантировать оптимальный поток воздуха в камере сгорания. Сгорание в самом двигателе также было оптимизировано благодаря регулированию ионизации в камере с помощью двух блоков управления: решение, уже использовавшееся в Aventador и теперь перенесенное на новую модель. Новая система сгорания также характеризуется увеличенной степенью сжатия (12,6:1 по сравнению с 11,8:1 у Aventador Ultimae). Гидродинамика выхлопа также была улучшена для снижения противодавления на высоких оборотах и увеличения удельной выходной мощности.

С самого начала автомобили Lamborghini славились своим уникальным эмоциональным и безошибочно узнаваемым звуком. Особое внимание было уделено «звуковому сопровождению» нового L545, чтобы подчеркнуть тембр двигателя, уже мелодичный на низких оборотах, а затем повышающийся до естественного гармоничного крещендо.

Электрический полный привод

Revuelto сохраняет одну из сильнейших традиций Lamborghini: полный привод. Помимо двигателя внутреннего сгорания, который обеспечивает питание задних колес, на передней оси теперь дебютирует пара электродвигателей, каждый из которых обеспечивает тягу на одно из передних колес. Над восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением также установлен третий электродвигатель, который может подавать мощность на задние колеса в зависимости от выбранного режима движения и условий.

Комбинированный крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания и трех электродвигателей обеспечивает уровень производительности, уникальный даже для суперспортивных автомобилей: 725 Нм выдает двигатель внутреннего сгорания, а 350 Нм – каждый из передних электродвигателей. В общей сложности силовой агрегат обеспечивает суммарную максимальную мощность 1015 л.с.

Два электродвигателя спереди представляют собой осевые агрегаты с масляным охлаждением и обеспечивают исключительное соотношение веса к мощности: 18,5 кг от каждого агрегата мощностью 110 кВт. Помимо обеспечения мощности передних колес, они также обладают функцией векторизации крутящего момента, оптимизирующей динамику движения и рекуперирующей энергию, вырабатываемую при торможении. В электрическом режиме Revuelto имеет передний привод только для оптимизации энергопотребления, в то время как электропривод на заднюю ось включается по требованию, когда это необходимо.

Lamborghini Revuelto оснащен литий-ионным аккумулятором высокой удельной мощности (4500 Вт/кг), расположенным в центральном туннеле, благодаря чему центр тяжести находится как можно ниже и обеспечивается оптимальное распределение веса. Аккумулятор защищен нижним структурным слоем и подключен к передним электродвигателям, заднему электродвигателю и встроенному блоку подзарядки.

Батарея имеет длину 1550 мм, высоту 301 мм и ширину 240 мм и содержит аккумуляторные элементы общей емкостью 3,8 кВт*ч. Когда заряд падает до нуля, его можно заряжать как обычным бытовым переменным током, так и током зарядной колонки мощностью до 7 кВт, и он полностью заряжается всего за 30 минут. Его также можно подзарядить при рекуперативном торможении с передних колес или непосредственно от двигателя V12 всего за шесть минут.

Getting into gear

Внедрение новой платформы привело к инновационным техническим решениям, связанным с коробкой передач: нервным центром гибридного подключаемого устройства. Для достижения своих целей была разработана новая компактная трансмиссия, способная удовлетворить потребности в таком мощном электрическом силовом агрегате, и вслед за Revuelto будет оснащаться следующее поколение суперспортивных автомобилей от Sant’Agata Bolognese. Использование двойного сцепления с мокрым приводом как наиболее эффективного и ориентированного на производительность решения обеспечивает оптимальное управление крутящим моментом 725 Нм при 6750 об/мин от двигателя внутреннего сгорания Revuelto.

Новая восьмиступенчатая коробка передач расположена поперечно за продольным двигателем V12, чтобы оставить место в туннеле для литий-ионной батареи, питающей электродвигатели. Это техническое решение, уникальное в мире высокопроизводительных автомобилей, которое вновь ставит Lamborghini на передний край автомобилестроения. Такая компоновка помогает сохранить колесную базу автомобиля компактной и обеспечивает эффективное распределение веса для достижения наилучшей динамики вождения.

За 60-летнюю историю Lamborghini только два других автомобиля V12 были оснащены поперечной задней коробкой передач: революционная Miura, выпущенная в 1966 году, которая также приняла средне-заднюю поперечную компоновку двигателя; и Essenza SCV12, ориентированный на гусеницу гиперкар с продольным двигателем и несущей поперечной коробка передач.

Внутренняя конструкция новой коробки передач имеет два отдельных вала в отличие от обычных трех. Один управляет передачами с четными номерами, другой – с нечетными. Оба приводят в действие один и тот же ротор. Такая компоновка помогает снизить общий вес и при этом сэкономить место.

Разработка восьмиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением (DCT) продиктована желанием создать агрегат, обеспечивающий все необходимое для спортивного вождения, например быстрое переключение передач, в то время как включение восьмого передаточного числа помогает оптимизировать расход топлива и управляемость во время движения.

Особой особенностью является «непрерывное переключение на пониженную передачу», при котором при торможении переключается несколько передач простым нажатием на левую педаль, что дает водителю ощущение полного контроля.

Если оставить в стороне электрические компоненты, новая коробка передач DCT легче и быстрее в плане скорости переключения передач по сравнению с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая используется в линейке Huracán. Поперечная компоновка также позволила сделать салон более просторным, создав больше места позади водителя и пассажира для повышения комфорта.

Коробка передач с двойным сцеплением чрезвычайно компактна: всего 560 мм в длину, 750 мм в ширину и 580 мм в высоту. Общий вес составляет всего 193 кг, что включает в себя новый компонент, лежащий в основе гибридной архитектуры автомобиля: задний электродвигатель с максимальной мощностью 110 кВт и пиковым крутящим моментом 150 Нм.

Расположенный над коробкой передач, этот электродвигатель одновременно выполняет функции стартера и генератора, а также подает энергию на передние электродвигатели через аккумулятор в туннеле трансмиссии.

В полностью электрическом режиме он также может обеспечивать питание задних колес, что, в дополнение к электронным двигателям, приводящим в движение передние колеса, обеспечивает электрический привод на четыре колеса. Функционирование системы зависит от того, какой режим движения включен, благодаря механизму расцепления со специальным синхронизатором, позволяющему подключаться к коробке передач с двойным сцеплением.

Когда он подает дополнительную мощность на двигатель внутреннего сгорания V12, электродвигатель находится в положении P3, отделенный от коробки передач, в то время как он перемещается в положение P2 для подзарядки аккумулятора на низких оборотах и при парковке, также выполняя функцию стартера.

В положении P3 Revuelto может стать электрическим полноприводным автомобилем, в зависимости от выбранного режима движения, продолжая традицию полного привода Lamborghini даже в электрическом режиме.

Передача заднего хода обеспечивается двумя передними электродвигателями, хотя, если требуется дополнительный импульс, может включиться и задний электродвигатель, который приводит в действие заднюю ось и колеса. В результате Revuelto может приводить в движение все четыре колеса в электрическом режиме даже при движении задним ходом в условиях плохого сцепления с дорогой.

Absolute driving experience

Revuelto был разработан таким образом, чтобы обеспечить абсолютную экзальтацию и контроль в любых ситуациях и при любых условиях сцепления с дорогой, обеспечивая водителю невиданный ранее уровень уверенности и связи с автомобилем.

Инновации, которые ставят Revuelto на вершину своей категории, включают архитектуру и сбалансированность автомобиля; ультрасовременный подход к шасси и аэродинамическому дизайну; а также новую гибридную силовую установку, которая позволяет максимально использовать мощность электродвигателя и внедрять новые режимы вождения, включая электрический 4WD, для в общей сложности 13 различных впечатлений от вождения (driving experiences).

Автомобиль отличается беспрецедентной компоновкой: 6,5-литровый атмосферный среднемоторный двигатель V12, три электромотора, два из которых расположены на передней E-axle,

(E-axle – электронная ось, или электропривод, сочетает в себе редуктор электромобиля, двигатель и электронику управления мощностью. Это «мозг», который контролирует, как транспортное средство управляет энергией, хранящейся в его аккумуляторе, и преобразует ее в мощность. Он также помогает восстановить энергию, потерянную при торможении, и возвращает ее аккумулятору.)

а один интегрирован в новую 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, впервые расположенную позади двигателя внутреннего сгорания и поперек передней оси. V12. В туннеле, традиционно отведенном для коробки передач со времен Countach, теперь находится новая литий-ионная батарея с высокой удельной мощностью, приводящая в действие электродвигатели.

Новая архитектура обеспечивает оптимальное распределение веса (44 % спереди и 56 % сзади), приближая его к центру тяжести и оптимизируя длину колесной базы, что приводит к идеальному балансу, который делает Revuelto чрезвычайно маневренным и эффективен как на дороге, так и на поворотах трассы. Эта возможность также усиливается за счет повышенной жесткости стабилизаторов поперечной устойчивости (+11% спереди и +50% сзади) и уменьшенного передаточного отношения рулевого управления (-10% по сравнению с Aventador Ultimae): подход, уже успешно опробованный на Huracán STO.

Возможности Revuelto дополняются системой рулевого управления на четыре колеса, которая в значительной степени усиливает ощущение маневренности, отзывчивости и компактности автомобиля, но в то же время стабильности и точности, а также специально разработанными спортивными шинами Bridgestone Potenza, которые имеют более широкий передний бампер (+4% по сравнению с предыдущими моделями). the Aventador Ultimae).

Благодаря электронной оси в Revuelto Lamborghini впервые в своей истории внедряет электрическую систему векторизации крутящего момента и представляет систему Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0. Электрическое управление вектором крутящего момента повышает маневренность автомобиля на узких поворотах, а также его устойчивость при прохождении скоростных поворотов, оптимально распределяя крутящий момент на каждое колесо и работая в синергии с системой рулевого управления на четыре колеса.

Кроме того, в отличие от обычных систем, новая система управления вектором крутящего момента воздействует на тормоза только в случае крайней необходимости, чтобы максимизировать эффективность и обеспечить более естественный стиль вождения, а также еще более высокий уровень производительности. При торможении электронная ось и задний электродвигатель способствуют замедлению, снижая нагрузку на тормоза при подзарядке аккумулятора.

Шасси также вносит существенный вклад в динамику автомобиля. Revuelto — первый Lamborghini, оснащенный новым монофюзеляжем в авиационном стиле — сверхлегкой интегральной конструкцией из углеродного волокна (вес на 10 % меньше, чем у шасси Aventador), которая сочетает в себе высокие характеристики поглощения энергии с повышенной жесткостью на кручение (+25 %). по сравнению с Aventador), что делает Revuelto исключительно устойчивым и способствует общему ощущению компактности и отзывчивости автомобиля.

Активная аэродинамика играет важную роль, достигая новых уровней эффективности и прижимной силы: +61% и +66%, соответственно, в условиях высокой нагрузки по сравнению с Aventador Ultimae, особенно благодаря переднему сплиттеру и конструкции крыши, которая направляет поток воздуха к высокоэффективному заднему антикрылу.

Аэродинамика работает в синергии с полуактивной подвеской на поперечных рычагах, управляемой системой вертикального управления Lamborghini, разработанной специально для Revuelto, которая электронным способом управляет вертикальным распределением усилий, таким как внезапная передача нагрузки во время движения по трассе, адаптируя подвеску и поведение заднего антикрыла в режиме реального времени.

Для обеспечения максимальной производительности тормозная система и система охлаждения тормозов также были переработаны. Автомобиль оснащен системой CCB Plus последнего поколения / CCB Plus (Carbon Ceramic Brakes Plus).

Передние суппорты с десятью поршнями вместо шести, сочетаются с дисками 410х38мм (вместо прежних 400х38мм у Aventador Ultimae); сзади расположены 4-поршневые суппорты и диски размером 390×32 мм (вместо предыдущих 380×38 мм). Диски покрыты слоем трения для лучшей производительности, терморегулирования и акустического комфорта при торможении.

Аэродинамика способствует эффективности системы, поскольку пара полос передней подвески и решетка радиатора внутри колесных арок предназначены не только для улучшения охлаждения передних тормозов – дефлекторы забирают воздух из переднего диффузора и направляют его к тормозам, – но и имеют форму, снижающую сопротивление внутри колеса что ж, ограничивая любые явления сжатия, одновременно увеличивая нагрузку спереди. Кроме того, два воздуховода NACA, расположенные перед задними колесами, собирают поток из нижней части кузова и направляют его в канал охлаждения заднего тормоза.

Наряду с гибридной системой дебютируют три новых специальных режима вождения: перезарядка, гибрид и производительность, которые будут сочетаться с режимами Città (Город), Strada, Sport и Corsa, выбираемыми с помощью двух роторов, расположенных на переработанном рулевом колесе, что обеспечивает в общей сложности 13 динамических настроек, подчеркивающих достоинства Revuelto. разные характеры и потенциал в зависимости от ситуации и типа дороги или трека, по которому он проезжает.

Città, например, представляет собой режим вождения, предназначенный для повседневного вождения в городских условиях, а также с нулевым уровнем выбросов; если литий-ионный аккумулятор, который питает электродвигатели, необходимо перезарядить, а зарядных станций нет, V12 вмешается, чтобы полностью зарядить его (режим перезарядки) всего за несколько минут.

Это позволяет, например, получить доступ к историческим центрам города с ограничениями выбросов в электрическом режиме. Система подвески, контроль тяги и коробка передач обеспечивают максимальный комфорт, а уменьшенное аэродинамическое сопротивление делает Città самым экономичным режимом с максимальной мощностью, ограниченной 180 л.с.

Режим Strada идеально подходит для динамичной повседневной езды и длительных поездок, сочетая повышенный комфорт с повышенной спортивностью, выражая мощность до 886 л.с. V12 всегда активен, а также обеспечивает постоянное состояние подзарядки аккумулятора, оптимизированное и доведенное до максимума в режиме перезарядки. Передняя электронная ось (E-axle) поддерживает распределение крутящего момента, а активная аэродинамика обеспечивает максимальную устойчивость на высоких скоростях, например, на шоссе.

Выбор спортивного режима изменяет индивидуальность Revuelto, и поведение автомобиля настраивается таким образом, чтобы обеспечить захватывающий опыт вождения с приятной ориентацией на управление и отзывчивость в каждом из трех комбинируемых режимов: перезарядка, гибрид и производительность. Двигатель внутреннего сгорания, которому помогает гибридная система, активен во всех трех ситуациях, выдавая максимальную мощность 907 л.с. При этом звук V12 звучит наиболее убедительно. Коробка передач реагирует с максимальной отзывчивостью, в то время как подвеска и аэродинамика повышают маневренность автомобиля и удовольствие от вождения на поворотах.

Вершина динамизма и выходной мощности, как с точки зрения производительности, так и со звуком, достигается в Corsa, режиме вождения, разработанном для того, чтобы подчеркнуть динамические возможности Revuelto на трассе. В режиме Performance трансмиссия демонстрирует пик своего потенциала, выдавая 1015 л.с., а управление гибридной системой откалибровано таким образом, чтобы максимально использовать E-axle как с точки зрения вектора крутящего момента, так и с точки зрения полного привода, обеспечивая ультраспортивный, но доступный привод.

В режиме подзарядки Corsa можно расставить приоритеты в работе аккумулятора, максимально увеличив его подзарядку. Для опытных водителей также возможно отключить ESC, чтобы испытать максимальную доступную мощность без активного управления, и ощутить острые ощущения от старта с места на полной мощности благодаря функции «управления запуском», которую можно активировать, удерживая нажатой кнопку, расположенную в центре левого ротора.

Шины

Партнером Lamborghini по производству шин для Revuelto является компания Bridgestone, которая разработала шины Potenza Sport на заказ, чтобы улучшить спортивные и скоростные характеристики нового автомобиля.

Высококачественные шины Potenza Sport доступны в смешанном исполнении с 265/35 ZRF20 на передней оси и 345/30 ZRF21 на задней оси, а также с 265/30 ZRF21 спереди и 355/25 ZRF22 сзади, оба с технологией run-flat. Эта технология позволяет водителям продолжать безопасное вождение даже после прокола; по крайней мере, на протяжении 80 км со скоростью 80 км/ч при давлении 0 бар для дополнительного спокойствия водителей.

Также была разработана комбинация характеристик, которая включает 265/35 ZR20 на передней оси и 345/30 ZR21 Potenza Sport на задней (бескамерная версия). Как плоские, так и бескамерные решения обеспечивают выдающиеся скоростные характеристики, превосходную точность и отзывчивость рулевого управления, а также исключительное сцепление на сухих и мокрых поверхностях.

Специально разработанные шины Bridgestone Blizzak LM005 для зимнего использования отвечают всем потребностям водителей Revuelto, обеспечивая превосходное сцепление со снегом, а также отзывчивое рулевое управление и точность на сухих и мокрых поверхностях.

Шины Bridgestone были разработаны с использованием новаторской технологии разработки виртуальных шин Bridgestone, позволяющей сократить количество сырья и выбросов в процессе разработки.

HMI, информационно-развлекательная система, подключение и ADAS

Revuelto предлагает совершенно новую систему человеко-машинного интерфейса (HMI), состоящую из трех дисплеев: 12,3-дюймовой комбинации приборов, 8,4-дюймового центрального дисплея и, кроме того, 9,1-дюймового дисплея. Система имеет свежий внешний вид, с 3D-графикой, анимацией, виджетами и стилизацией.

Тремя дисплеями управляет один технологический «мозг» в рамках единого дизайна, обеспечивающий как согласованный пользовательский интерфейс с точки зрения цветов и графики, так и согласованное взаимодействие между всеми дисплеями.

Новая информационно-развлекательная система Revuelto предлагает новые функции, позволяющие осуществлять персонализацию и кастомизацию для создания аутентичного, захватывающего впечатления от Lamborghini. В частности, с помощью свайпа двумя пальцами владелец может переместить информационно-развлекательный контент либо на панель приборов, либо на дисплей пассажира. Используя подобный жест, владелец может запомнить понравившиеся функции так, чтобы они были всего в одном касании.

Новый дизайн рулевого колеса вдохновлен взаимодействием с рулевым колесом гоночного автомобиля Squadra Corse, что создает ощущение пилота. Дополнительные элементы управления позволяют удобно управлять динамикой автомобиля и мультимедийными командами в пределах короткой досягаемости. Revuelto позволяет пассажиру насладиться ощущениями второго пилота благодаря динамичной информации о вождении, доступной на специальном дисплее для пассажиров.

Навигационная система полностью переработана и усовершенствована с использованием карт, загружаемых в режиме реального времени, чтобы гарантировать, что они всегда обновляются для требуемых областей. Расчет маршрута и механизм поиска теперь значительно ускоряются с помощью онлайн-серверов.

Навигация также включает информацию о дорожном движении в режиме реального времени, погоде и другую интегрированную информацию, такую как онлайн-банк постоянно обновляемых достопримечательностей, включая парковочные места, автозаправочные станции и наличие точек зарядки. В дополнение к местоположению, там, где это возможно, отображается другая информация, такая как часы работы, цены и сведения об использовании.

Amazon Alexa предоставляет доступ к функциям управления автомобилем, таким как климат, навигация и мультимедиа, с помощью голосовых команд. Они поставляются в дополнение к стандартным функциям Alexa, связанным с развлечениями и управлением устройствами «умного дома». Alexa для Lamborghini Revuelto также интегрирует функциональность What3Words, которая в сочетании со встроенной навигационной системой позволяет добраться до любой точки мира, даже если у нее нет определенного адреса.

Lamborghini Revuelto оснащен обновленной развлекательной системой с новым оригинальным дизайном. В новой онлайн-радиосистеме доступны тысячи станций с функцией поиска по популярности, жанру и стране. SiriusXM 360L (для рынка США) является значительным обновлением по сравнению с предыдущим SiriusXM и теперь предлагает значительно больше подключенного контента, включая шоу, спорт, подкасты, Pandora и Xtra.

Информационно-развлекательная система Lamborghini Revuelto connected может развиваться с течением времени. Благодаря встроенной системе обновления программного обеспечения по радио автомобилю будут предлагаться обновления для предоставления дополнительного контента. Усовершенствованная система поддерживает обновление функциональности не только информационно-развлекательного дисплея, но и приборной панели и дисплея пассажира.

Lamborghini Revuelto подключен к растущему числу дополнительных приложений, которые владелец может выбрать для настройки и персонализации своего автомобиля. Поскольку безопасность клиентов всегда имеет первостепенное значение, Lamborghini Revuelto объединяет в себе как экстренный вызов, так и помощь на дороге.

Система активно реагирует в случае поломки, позволяя клиенту получить помощь. Служба отслеживания транспортных средств Lamborghini Connect способна обнаруживать несанкционированное использование автомобиля и не только уведомлять владельца, но и поддерживать связь с круглосуточным центром безопасности, который поможет клиентам восстановить транспортное средство. Lamborghini Revuelto имеет поддержку по всему миру, включающую более 30 языков, что обеспечивает высокоточную локализацию.

Взаимодействие с Lamborghini Revuelto продолжается даже после выключения двигателя. Используя мобильное приложение Lamborghini Unica, владелец может постоянно отслеживать состояние автомобиля, включая уровень топлива, заряд аккумулятора, запас хода электромобиля и его точное положение при парковке.

Приложение Unica также позволяет выполнять ряд удаленных операций, таких как запирание и отпирание дверей, подача звукового сигнала или включение фар автомобиля. Некоторые функции доступны также в Apple Watch. Владелец контролирует свой автомобиль, даже когда им управляет другой человек. Можно установить параметры максимальной скорости, а также почасовые ограничения и ограничения использования с помощью геолокации: если автомобиль превышает установленную скорость, выходит за пределы установленной зоны или используется сверх определенного времени, владелец получает предупреждение через приложение.

Lamborghini Revuelto обеспечивает максимальную безопасность для своих клиентов. Данные, управляемые транспортным средством, защищены с применением стандартов кибербезопасности и правил защиты данных. Клиент всегда может контролировать, обрабатываются ли данные в соответствии с действующим законодательством, и какие именно, поскольку автомобиль был спроектирован с учетом принципа конфиденциальности посредством дизайна.

В Revuelto Lamborghini впервые внедряет полную систему ADAS (Advanced Driver Assistance System), которая включает в себя расширенные функции для повышения безопасности и повседневного вождения благодаря сложной системе камер, радаров и датчиков. Пакет включает в себя активное предупреждение о выезде с полосы движения (ALDW), которое отслеживает разметку полосы движения и корректирует рулевое управление, если водитель непреднамеренно пересекает линию полосы движения.

Кроме того, система предупреждения о смене полосы движения (LCW) отслеживает слепые зоны и предупреждает водителя о любой опасности перед сменой полосы движения. Адаптивный круиз-контроль (ACC) регулирует скорость автомобиля и расстояние до впереди идущего автомобиля, автономно ускоряясь или тормозя.

Чтобы облегчить и обезопасить маневрирование, Revuelto оснащен системой оповещения о перекрестном движении сзади (RCTA). При движении задним ходом устройство предупреждает водителя о наличии препятствий сзади и тормозит в случае неминуемого столкновения. Кроме того, система камер позволяет отображать на приборной панели функции заднего вида и вида сверху: водитель может видеть не только вид сзади, но и виртуальный обзор автомобиля сверху.

Фары обеспечивают автоматическую адаптацию ближнего света с функцией поворота для улучшения видимости в любых условиях движения и во время маневров. Дальний свет оснащен матрицей без бликов (в зависимости от рынка), которая автоматически управляет независимыми секторами, обеспечивая более точное и комфортное вождение: кроме того, они также предлагают дополнительную функцию усиления для достижения глубины освещения около 400 метров.

Транспортное средство еще не выставлено на продажу и, следовательно, не подпадает под действие Директивы 1999/94/EC. Данные о расходе топлива и выбросах находятся на стадии утверждения.

Расход топлива и значения выбросов Huracán STO; Расход топлива, смешанный цикл: 13.9 л/100км (WLTP); Выбросы CO₂ в совокупности: 331 г/км (WLTP)