В Hyundai MotorStudio пройдет автограф-сессия футболистов ПФК ЦСКА

В Hyundai MotorStudio пройдет автограф-сессия футболистов ПФК ЦСКА
Ноябрь 20 14:11 2019

Встреча с поклонниками будет приурочена в рамках многолетнего партнерства ПФК ЦСКА и Hyundai

Полузащитник ПФК ЦСКА, игрок сборной команды Исландии по футболу Арнор Сигурдссон и защитник ПФК ЦСКА, член национальной сборной команды Хорватии по футболу Звонимир Шарлия проведут 22 ноября автограф-сессию в Hyundai MotorStudio.

Получить автограф звездных футболистов можно будет в Hyundai MotorStudio с 18.00 до 19.00 по адресу: Новый Арбат, 21. Вход свободный.

Впервые Hyundai выступила партнером ПФК ЦСКА еще в 2010 году. Поэтому сейчас она является одним из долгосрочных партнеров этого футбольного клуба.

ПФК ЦСКА

На тему:

  Article "tagged" as:
HyundaiMotorstudioПФК ЦСКА
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В новом Honda HR-V максимум простора

В новом Honda HR-V максимум простора 1

Обновленная Lada Vesta отправилась к дилерам

Обновленная Lada Vesta отправилась к дилерам 0

Первый экземпляр новой Toyota Supra выставят на аукцион

Первый экземпляр новой Toyota Supra выставят на аукцион 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.