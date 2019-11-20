В Hyundai MotorStudio пройдет автограф-сессия футболистов ПФК ЦСКА

Полузащитник ПФК ЦСКА, игрок сборной команды Исландии по футболу Арнор Сигурдссон и защитник ПФК ЦСКА, член национальной сборной команды Хорватии по футболу Звонимир Шарлия проведут 22 ноября автограф-сессию в Hyundai MotorStudio.
Получить автограф звездных футболистов можно будет в Hyundai MotorStudio с 18.00 до 19.00 по адресу: Новый Арбат, 21. Вход свободный.
Впервые Hyundai выступила партнером ПФК ЦСКА еще в 2010 году. Поэтому сейчас она является одним из долгосрочных партнеров этого футбольного клуба.
C 2014 года www.amsrus.ru
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