В Hyundai MotorStudio пройдет автограф-сессия футболистов ПФК ЦСКА

Встреча с поклонниками будет приурочена в рамках многолетнего партнерства ПФК ЦСКА и Hyundai

Полузащитник ПФК ЦСКА, игрок сборной команды Исландии по футболу Арнор Сигурдссон и защитник ПФК ЦСКА, член национальной сборной команды Хорватии по футболу Звонимир Шарлия проведут 22 ноября автограф-сессию в Hyundai MotorStudio.

Получить автограф звездных футболистов можно будет в Hyundai MotorStudio с 18.00 до 19.00 по адресу: Новый Арбат, 21. Вход свободный.

Впервые Hyundai выступила партнером ПФК ЦСКА еще в 2010 году. Поэтому сейчас она является одним из долгосрочных партнеров этого футбольного клуба.