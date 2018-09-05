Скидки на покупку Chevrolet Niva

Максимальная выгода до 64 тысяч рублей

В сентябре ЗАО Джи Эм-АВТОВАЗ продлевает действие спецпредложений и увеличивает возможную выгоду при покупке Chevrolet NIVA.

Максимальная выгода для клиента достигается сложением действия программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке Chevrolet NIVA в кредит»:

— 64 000 руб. для комплектации L цвета «Жидкое серебро»;

— 60 000 руб. для всех остальных комплектаций/цветов.

По-прежнему можно воспользоваться и одной из выбранных программ. В этом случае скидка составит:

— 30 000 руб. при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру;

— 30 000 руб. при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».

Действие перечисленных спецпредложений распространяется на физические и юридические лица, приобретающие Chevrolet NIVA в сентябре 2018 г. Срок действия акции — до 30 сентября 2018 г. включительно.

В программе участвуют все официальные дилеры ЗАО Джи Эм-АВТОВАЗ в Российской Федерации.