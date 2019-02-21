Награды Audi

Автомобили Audi удостоились ряда наград за прошедший 2019 год

KelleyBlueBook: AudiQ5 иAudiQ7 – лучшая покупка

Два автомобиля Audi 2019 модельного года получили престижную награду «Лучшая покупка»: Audi Q5 в категории компактных премиальных кроссоверов, а Audi Q7 – в категории среднеразмерных премиальных кроссоверов. Победителей выбирало жюри, в состав которого входят представители агентства Kelley Blue Book, одного из ведущих рыночных обозревателей в США. Решения принимались на основании многолетнего опыта, собственных испытаний Kelley Blue Book и анализа множества характеристик автомобилей.

В числе достоинств Audi Q5, который получает заслуженную награду уже второй год подряд, члены жюри отметили инновационные технологии, систему полного привода quattro, высокое качество отделочных материалов и необычайную эффективность кроссовера. Audi Q7, помимо высочайшего качества и непревзойденного комфорта, покорил членов жюри своим элегантным дизайном, а также тихим и плавным ходом.

Успех в Японии: Audi A8 и Audi A7 Sportback получили звание «Автомобиль года в премиум-классе»

В рамках конкурса «Автомобиль года в Японии», организованного японским изданием журнала GQ, звания «Лучший автомобиль в премиум-классе» удостоились сразу две флагманские модели бренда – Audi A8 и Audi A7.

Тройная победа в Испании: новый Audi Q8

Audi Q8 стал победителем конкурса Motor Awards 2018, организованного издательством Axel Springer Spain. По результатам опроса читателей журнала Auto Bild España новый Audi Q8 был признан лучшим в категории полноразмерных кроссоверов. Кроме того, модель получила высшую награду в области дизайна по итогам голосования среди авторитетного жюри издания Top Gear Spain.

Таким образом, полноразмерный купе-кроссовер стал единственным автомобилем, который удостоился сразу двух наград. Также Audi Q8 стал победителем интернет-голосования, организованного испанским изданием Car&Driver. Читатели назвали эту модель лучшей в самой престижной категории “Car&Driver Car” в рамках 24-го ежегодного конкурса Motor Awards.

Золотая осень во Франции: шесть побед Audi

Прошлой осенью известный французский автомобильный журнал L’argus удостоил марку Audi сразу двух наград. Новый Audi Q8 получил премию Argus 2019 в категории семейных кроссоверов премиум-класса за высочайшее качество, превосходный дизайн и технологии.

Награда «Лучшее качество» была присуждена кроссоверу Audi Q5: 93,8% владельцев остались довольны своим автомобилем.

Журнал Auto Infos объявил Audi победителем премии «Подержанные автомобили» в категории рентабельности.

По итогам онлайн-голосования, организованного престижным французским журналом Auto Moto, звания «Автомобиль года – 2018» за инновации удостоился новый Audi Q3. Компактный кроссовер второго поколения покорил читателей смелым дизайном и просторным салоном. Подобно флагманским моделям в Audi Q3 реализована концепция цифрового управления и отображения информации, предлагаются многочисленные информационно-развлекательные решения и инновационные ассистирующие системы.

В конкурсе Coyote Awards, организованном французским поставщиком информации о дорожном движении, с большим отрывом от конкурентов победу в категории Techno-Car 2019 одержал Audi e-tron. Награда служит высокой оценкой реализованным в автомобиле инновационным технологиям в области ассистирующих и информационно-развлекательных систем, комфорта и экологии.

Редакторы портала lesnumériques.com, посвященного высоким технологиям, поместили Audi A7 Sportback на верхнюю строчку рейтинга Les Etoiles. Члены жюри высоко оценили полностью цифровую панель приборов, проекционный дисплей и два сенсорных экрана для управления информационно-развлекательной системой и настройками автомобиля, а также ключ Audi connect, который позволяет запирать и отпирать двери автомобиля и запускать его двигатель с помощью смартфона.

Audi connect: победа в конкурсе Connected Car Award 2018

Бренд Audi занял первое место в категории информационно-развлекательных систем конкурса Connected Car Award, который проводится авторитетными журналами Auto Bild и Computer Bild. В шестой раз читатели журналов выбрали своих фаворитов в десяти категориях, отдав предпочтение сервисам Audi, что обеспечило бренду победу с заметным отрывом от конкурентов. Благодаря комплексу решений Audi connect производитель из Ингольштадта предоставляет владельцам автомобилей множество сервисов, в числе которых навигация Google Earth, информация о дорожном движении в режиме онлайн, новости и прогноз погоды для выбранного места назначения.

Благодаря точке доступа Wi-Fi управлять многими сервисами можно через смартфон с установленным приложением myAudi. В январе на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе награду получил Томас М. Мюллер (Thomas M. Müller), руководитель отдела электрики и электроники AUDI AG.

Саммит Audi MQ!: первое место в категории «Лучшая конференция»

Саммит Audi MQ! в области инноваций одержал победу в категории «Лучшая конференция» конкурса BrandEx Gold Award. 700 ведущих представителей мировой промышленности и науки обсудили вместе с гостями со всего мира «коэффициент мобильности» (MQ) как параметр мобильности человека или организации. Также специалисты оценили искусственный интеллект, виртуальную реальность, автопилотируемые автомобили и электрическую мобильность.

Благодаря инновационному формату и основной теме – #neverstopquestioning (не переставай задавать вопросы) – Саммит Audi MQ! оставил позади четырех претендентов на победу. В 2018 году саммит проводился уже во второй раз.