Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Знаменитый российский актер Алексей Чадов, известный зрителям по фильмам «Война», «Ночной дозор», «Стритрейсеры», «9 рота» и многим другим, стал лицом рекламной кампании нового интеллектуального кроссовера Haval F7.

Одним из центральных элементов рекламной кампании является высокотехнологичный и впечатляющий видеоролик, который совсем скоро увидит свет. Основной посыл ролика — это манифест нового героя Haval F7, который бросает вызов несправедливым правилам, царящим в современном городе. Благодаря новому интеллектуальному кроссоверу, комфорт и безопасность — больше не привилегия, а инновационные опции идут в базе без дополнительной платы. Алексей Чадов стал лучшим олицетворением главного героя: мощный список ролей харизматичных героев, зачастую бросавших вызов сложившимся обстоятельствам, яркий, запоминающийся образ — все это сделало его идеальным лицом бренда.

Ключевая идея стартовой кампании — Haval F7 бросает вызов правилам. В этой мысли заключена суть миссии бренда Haval в России: изменить существующее положение вещей в индустрии. В привычных условиях большинство опций, делающих владение автомобилем более приятным и комфортным, включены только в топовые комплектации либо требуют вложения дополнительных средств. Бренд Haval убежден, что высокое качество, надежность и инновации должны быть более доступны. Поэтому уже в базовой комплектации новый кроссовер HavalF7 имеет богатое оснащение и высокий уровень комфорта.

Алексей Чадов полностью разделяет идею кампании: «Мне было приятно принять участие в этом проекте и поработать с действительно профессиональной командой. И, конечно, мне очень импонирует мой герой — дерзкий, бросающий вызов устоявшимся правилам», — говорит он.

Над проектом работало рекламное агентство BBDO Moscow, международный продакшен STINK, а также известный французский режиссер Deluxe (Стефан Лелотре) в команде с оператором Лорентом Родригесом. Видеоролик увидит свет в ближайшее время.